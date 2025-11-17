مناظرة بين تشانغبينغ تشاو (CZ) وبيتر شيف حول "البتكوين مقابل الذهب المُرمَّز "

تركز الجلسة الحوارية رفيعة المستوى على مقارنة الأصول الرقمية المختلفة لمعرفة مدى أدائها لوظائف المال الأساسية بشكل أفضل، وذلك خلال فعالية بينانس الرئيسية يومي 3 و4 ديسمبر.

أعلنت شركة بينانس "Binance"، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوكشين والعملات المشفرة، والتي تدير أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عن إقامة مناظرة مرتقبة تجمع بين تشانغبينغ تشاو (CZ) مؤسس أكاديمية Giggle والمؤسس المشارك لمنصة بينانس، وبيتر شيف الخبير الاقتصادي الشهير وأحد أكبر المتحمسين لمعدن الذهب. وتعقد هذه المناظرة في الرابع من ديسمبر خلال فعاليات أسبوع بلوكشين من بينانس 2025 الذي يُقام يومي 3 و4 ديسمبر في كوكاكولا أرينا في دبي.

تتمحور هذه المناظرة حول مسألة جوهرية في القطاع المالي: "البتكوين مقابل الذهب المُرمَّز (tokenized gold)"، وأيهما يؤدي بشكل أفضل الوظائف الأساسية للمال، مثل استخدامه وسيطاً في التبادلات التجارية ووحدة للقياس ووسيلة لحفظ القيمة. وتأتي هذه المناظرة في ظل الجدل المستمر داخل الأوساط المالية والرقمية حول المقارنة بين الأصول التقليدية والأصول الرقمية.

وتعود جذور هذه المناظرة إلى حوار سابق على منصة X، حيث أعرب تشانغبينغ تشاو عن مخاوفه بشأن فكرة بيتر شيف المتعلقة بالذهب المُرمّز (tokenized gold)، مشيراً إلى اعتماده على جهات الحفظ الخارجية وواصفاً إياه بأنه رمز على طريقة "ثق بي" (trust me bro). وردّ شيف على هذه المخاوف بدعوة تشانغبينغ تشاو للمناظرة حول البتكوين مقابل الذهب المُرمّز بهدف تعميق النقاش حول وجهات النظر المتباينة بينهما. ورحب تشاو بالدعوة واقترح عقد الحوار خلال أسبوع بلوكشين من بينانس. ومن المتوقع أن تشهد هذه المناظرة نقاشاً معمقاً حول أبرز الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بأنظمة التمويل التقليدية وتقنيات الويب 3، وذلك في الرابع من ديسمبر في كوكاكولا أرينا.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "يهدف أسبوع بلوكشين من بينانس إلى جمع أبرز الخبراء المؤثرين في عالم البلوكشين والتمويل. وتعكس هذه المناظرة بين تشانغبينغ تشاو وبيتر شيف التزام مجتمع الأصول الرقمية بمنهج التحليل النقدي والابتكار. نتطلع إلى استضافة هذا الحوار الذي سيقدم رؤى قيمة للمستثمرين والمبتكرين والقطاع المالي بأكمله".

يعود أسبوع بلوكشين من بينانس 2025 إلى دبي للعام الثاني على التوالي، حيث يجمع قادة الرأي والمطورين الرئيسيين والهيئات التنظيمية وخبراء عالم بلوكشين من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدار يومين، سيشهد الحضور نقاشات متميزة حول الابتكار في عالم الويب 3 والبلوكشين واستكشاف الاتجاهات المستقبلية فيه، تتصدرها هذه المناظرة المرتقبة. كما يستضيف الحدث هذا العام نخبة من المتحدثين البارزين منهم مايكل سايلور وبراد غارلينغهاوس وليلي ليو، ويحظى بدعم العديد من الرعاة الرئيسيين مثل Celo وSolayer وNEXPACE.

نبذة عن Binance (بينانس)

