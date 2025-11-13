«مراس» تمنح عقداً بـ 440 مليون درهم لتطوير «سيتي ووك نورث لاين»

منحت «مراس»، التابعة لــ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً جديداً بقيمة 440 مليون درهم إلى «جي سي سي للمقاولات» لقيادة أعمال تطوير مشروع «سيتي ووك نورث لاين». ويأتي هذا العقد في إطار التوسع المستمر لمنطقة «سيتي ووك» النابضة بالحياة، ويتضمن إنشاء ثلاثة مبانٍ سكنية فاخرة من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من 2027.

وستشرف «جي سي سي للمقاولات» على أعمال بناء «نورث لاين»1، وهو مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق يضم 114 وحدة سكنية فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم؛ وكذلك مجمع «نورث لاين 2» الذي يضم 190 وحدة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وموزعة على مبنيين سكنيين كل منهما بثمانية طوابق.

يشكل مشروع «سيتي ووك نورث لاين» إضافة مهمة إلى منطقة «سيتي ووك»، والتي أصبحت وجهة رائدة للحياة العصرية في دبي لاحتضانها مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والترفيه والعقارات السكنية، ومنها مشروع «نورث لاين» الذي يجمع بين التصميم المبتكر واللمسات الجمالية العصرية.

يضم «سيتي ووك نورث لاين» شرفات خاصة، ومسابح من طراز «إنفينيتي»، وصالات رياضية حديثة، ومساحات مشتركة أنيقة؛ وبذلك يوفر لقاطنيه ملاذاً عصرياً هادئاً. وتم تصميم المباني الثلاثة في المشروع لتوفر تجارب معيشة عالية الجودة، حيث تمتاز بتصاميمها الانسيابية البسيطة المستوحاة من المعالم المجاورة بما فيها «ذا جرين بلانيت»، و«سنترال بارك»، والعديد من مناطق التسوق والترفيه في «سيتي ووك». أما التصميم الداخلي للوحدات السكنية، فتغلب عليه اللمسات العصرية، ووفرة الإضاءة الطبيعية، والتجهيزات الفاخرة؛ مما يؤكد التزام المشروع بأعلى معايير الأناقة والرقي.

بهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: «يشكّل مشروع «سيتي ووك نورث لاين» محطة مهمة في مسار التطوير المتواصل لواحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي. فقد تم تصميم المباني السكنية الثلاثة في المشروع لتجسد روح وأسلوب هذا الحي الفريد، إلى جانب التزامها بأعلى معايير التصميم والجماليات المعاصرة. ويؤكد تعاوننا مع شركة «جي سي سي للمقاولات» على التزامنا الراسخ ببناء منازل عالية الجودة لعملائنا، وتعزيز المشهد العمراني في دبي».

من جانبه، قال بيبين تشاندران، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «جي سي سي للمقاولات»: «يسرنا التعاون مع «مراس» كشريك لأعمال بناء مشروع «سيتي ووك نورث لاين». يسهم هذا المشروع في تعزيز المشهد السكني في دبي ويجسد التزامنا المشترك بتقديم مشاريع عالية الجودة. وتلعب «مراس» و«دبي القابضة للعقارات» دوراً محورياً في ذلك بفضل رؤيتهما الطموحة وخبرتهما الراسخة التي تدعم هذا المسار المهم للنمو الاقتصادي».

يقع «سيتي ووك نورث لاين» بين شارع جميرا وشارع الشيخ زايد، وبذلك يتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى عدد من أبرز معالم المدينة بما في ذلك كوكاكولا أرينا، ودبي مول، وشاطئ جميرا، وغيرها.