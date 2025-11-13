«بنك المارية» و«مجموعة الشرق والغرب العالمية» يقودان مستقبل مدفوعات القطاع العقاري عبر AE Coin

أعلن بنك المارية المحلي البنك الرقمي المتكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكة استراتيجية مع مجموعة الشرق والغرب العالمية لإطلاق حلول الدفع باستخدام عملة AE Coin في المعاملات العقارية، من خلال محفظة أي إي سي المدعومة من البنك. يبرز هذا الإنجاز ريادة مجموعة الشرق والغرب العالمية في قطاع العقارات بدولة الإمارات، من خلال تمكين مدفوعات قائمة على تقنية البلوك تشين باستخدام AE Coin، أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتمثل هذه الشراكة قفزة نوعية نحو التطبيق العملي لتقنية البلوك تشين في سوق العقارات، حيث يمكن للمشترين والمستأجرين الآن تسوية المدفوعات فورياً، وبشكل آمن باستخدام AE Coin، مع الاستفادة من انخفاض التكاليف وزيادة الشفافية، وكل ذلك ضمن إطار تنظيمي ورقمي متكامل.

ومن خلال هذا التعاون، تُرسّخ مجموعة الشرق والغرب العالمية مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قبول AE Coin كوسيلة للدفع، الخطوة التي تُشكل سابقة في تبني حلول رقمية تركّز على العميل وتدعم الابتكار في القطاع العقاري.

وأكد الدكتور حسين عبدالقادر هرهرة، المدير العام لمجموعة الشرق والغرب العالمية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز الكفاءة والشفافية في التعاملات العقارية، مضيفاً: «نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، وتسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للتحول نحو اقتصاد رقمي متكامل».

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الشرق والغرب العالمية، أحد الأسماء الرائدة والموثوقة في سوق العقارات الإماراتي. إن استعدادهم لاعتماد حلول الدفع عبر AE Coin يمثل معياراً جديداً للابتكار في هذا القطاع. وهذه الخطوة تعد محورية في تسريع تبني تقنيات البلوك تشين في حالات الاستخدام الواقعية والمعاملات القيّمة. نحن لا نكتفي بدعم التحول الرقمي للمدفوعات العقارية، بل نسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات».

وعلق رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستايبل كوين: «يمثل هذا التعاون مع مجموعة الشرق والغرب العالمية بداية حقيقية لتطبيق تقنية البلوك تشين في القطاع العقاري. وباعتبارها الرائدة في مجال العقارات، الذي يتيح الدفع باستخدام AE Coin عبر محفظة أي إي سي، فإن مجموعة الشرق والغرب العالمية تقدم نموذجاً يحتذى به. المسألة لا تتعلق فقط بتوفير وسيلة دفع جديدة، بل بإعادة بناء البنية التحتية لعمليات البيع والتأجير العقاري».

محفظة أي إي سي متوفرة على أنظمة أبل وأندرويد وأب غاليري، وتُتيح للمستخدمين الذين أتموا عملية التحقق من الهوية إجراء مدفوعات فورية لشراء العقارات، دفع الإيجارات، والقيام بالخدمات العقارية الأخرى. ومن خلال هذا التكامل، بات عملاء مجموعة الشرق والغرب العالمية يتمتعون بتجربة دفع سلسة وفورية ضمن أول إطار تنظيمي للعملات الرقمية في الدولة.