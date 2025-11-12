مدينة إكسبو دبي توسع محفظة أصولها العقارية وتطلق إكسبو فالي فيوز

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مشروع إكسبو فالي فيوز، وهو أحدث مجمع سكني في محفظة الأصول العقارية للمدينة. يقع المشروع في منطقة إكسبو فالي ويضم مباني تتسم بنمط معيشة فاخر ومستدام.

يتضمن إكسبو فالي فيوز وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، موزعة على ثمانية أبنية طابقية ذات قمم متفاوتة في الارتفاع لتشكل أفقاً متدرجاً يحاكي الإحساس بالطبيعة الجبلية. يمتاز المجتمع بمعالم مائية ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق صحية وترفيهية، ما يجسد التزام مدينة إكسبو دبي بدعم جودة الحياة ورفاه القاطنين.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «يجسد إكسبو فالي فيوز رؤيتنا في ابتكار مساحات سكنية تركز على الإنسان والبيئة لنبني مجتمعات حضرية معاصرة مستوحاة من الطبيعة وبتصميم يوفر الرفاهية في الشكل والمحتوى والخدمات ويرتقي بأسلوب الحياة».

وأضاف: «يأتي إطلاق هذا المشروع الواعد متزامناً مع الإقبال الكبير على مشاريعنا السكنية الأخرى، ويبرز النظرة المستقبلية الواثقة والفريدة التي تحظى بها مدينة إكسبو دبي، كونها قلب مستقبل دبي وأحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، ودورها الكبير في جذب الاهتمام المتزايد إلى المنطقة، إلى جانب توسعة مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي».

ويمتاز المشروع بنمط معيشي متكامل يراعي الجوانب الحيوية والخدمية، فهو يقدم بيئة عمرانية مظللة تمنح الأولوية للمشاة إلى جانب مجموعة من المرافق التي تلبي مختلف احتياجات السكان، من مسار للخيل إلى المسابح والمساحات المخصصة للياقة واليوغا وصالات الرياضة البدينة، وكذلك المقاهي وملاعب للأطفال.

يجمع مشروع إكسبو فالي فيوز بين الاستدامة البيئية والاجتماعية، باستخدام النباتات المحلية بأنواعها واعتماد أنظمة الري الذكية وإعادة تدوير المياه وتوريد المواد بشكل مسؤول بيئياً. كما يتماشى المشروع مع استراتيجية الاستدامة لمدينة إكسبو دبي وخريطة طريق إزالة الكربون، وكذلك مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050، وخطة مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.

يبعد إكسبو فالي فيوز بضع دقائق فقط عن ساحة الوصل وتيرا والمراكز الثقافية والتجارية المتنامية في مدينة إكسبو، في بيئة تمزج بين الحياة الهادئة والاجتماعية في واحدة من الوجهات السباقة في التنمية الحضرية المستقبلية في دبي، وأول منطقة لابتكارات الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة وواحدة من خمسة مراكز ضمن خطة دبي الحضرية 2040. كما يعزز قرب المدينة من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أكبر مركز للطيران في العالم، ومن توسعة مركز دبي للمعارض من مكانة المشروع الاستراتيجية ويوفر فرصاً واعدة على المدى الطويل لكل من السكان والمستثمرين.

ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب النجاح الذي حققه مشروع إكسبو فالي للفلل ومشاريع مانغروف وسكاي وسدر والواحة، ويشكل جزءاً من مخطط المشاريع السكنية في مدينة إكسبو دبي، والتي يتوقع أن تستقبل 35,000 ساكن.