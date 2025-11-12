جاهزية مركز دبي للمعارض لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى بالربع الأول من 2026

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن دخول المرحلة الأولى من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض مراحلها النهائية، تمهيداً لاكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد وهو ما سيمكن المركز من استضافة أبرز المعارض والفعاليات العالمية الكبرى مطلع عام 2026. ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي للمعارض فعاليتين عالميتين رائدتين هما «معرض جلفود جلوبال» و«معرض ومؤتمر الصحة العالمي» (المعروف سابقاً باسم معرض ومؤتمر الصحة العربي)، في خطوة تؤكد التزام مركز دبي التجاري العالمي المستمر بتوسيع قدرات وإمكانات قطاع الفعاليات والمعارض في دبي وتعزيز بنيته التحتية.

ويسير مركز دبي للمعارض بخطى ثابتة ليصبح أكبر وجهة مخصّصة ومتكاملة للمعارض والفعاليات في المنطقة بحلول عام 2031، ما يعزّز قدرة دبي على تلبية الطلب العالمي المتزايد في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتبلغ تكلفة توسعة مركز دبي للمعارض 10 مليارات درهم، وتهدف المرحلة الأولى من التوسعة إلى زيادة مساحات العرض لتصل إلى 140,000 متر مربع، تشمل 64,000 متر مربع من مساحة العرض الدائمة و30,000 متر مربع من أجنحة وقاعات العرض المؤقتة، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز لتبلغ 50,000 زائر يومياً.

وتوفر أجنحة العرض المؤقتة سعة ومرونة إضافية لمعرض جلفود جلوبال ومعرض ومؤتمر الصحة العالمي 2026. وتتصل هذه الأجنحة المؤقتة مباشرة بالقاعات الرئيسة وساحة الوصول المركزية، وتتضمن مناطق خارجية مخصصة للأنشطة المختلفة وتناول الأطعمة والمشروبات لتعزيز تجربة الزوار.

ويرتبط المركز مباشرةً بساحة الوصل الشهيرة في مدينة إكسبو، ومحطة مترو إكسبو 2020 عبر ممرات للمشاة. وستُستأنف أعمال الإنشاء في مساحة العرض المؤقتة بعد اختتام الفعاليات الكبرى في الربع الأول من عام 2026 استعداداً للمرحلة اللاحقة من التوسعة.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «تُجسِّد توسعة مركز دبي للمعارض القدرة الراسخة لدبي على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى وفق أعلى معايير الدقة والتميّز والتأثير. وتعكس الجاهزية التشغيلية للمركز بعد إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة في وقت قياسي، مدى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركاء في مختلف الجوانب بدءاً من البنية التحتية والتنقل وصولاً إلى السلامة وتجربة الزوار. وبينما نستعد لاستضافة فعاليات كبرى في عام 2026، فإننا نواصل التركيز على تقديم تجربة راقية واستثنائية لجميع العارضين والزوار على حد سواء».

من جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «يتميز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض بالتصميم الذكي والالتزام بمبادئ الاستدامة ويعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في دبي. وتقترب المرحلة الأولى من الاكتمال وفق الجدول الزمني المحدد مع إنجاز جميع الأعمال الهيكلية والتشغيلية بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والمعنيين. وتتركز جهود فرقنا الآن على إنجاز الأعمال النهائية لضمان جاهزية أنظمة المركز ومرافقه وبنيته التحتية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التي يعتمدها مركز دبي التجاري العالمي. ويعزز مشروع توسعة مركز دبي للمعارض مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات العالمية ترابطاً وأماناً واستعداداً للمستقبل لاستضافة الفعاليات الكبرى».

خطة شاملة

وفي إطار الاستعداد لاستضافة معرض جلفود جلوبال ومعرض ومؤتمر الصحة العالمي في مطلع عام 2026، واللذين سيقامان بالتزامن في كلٍّ من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، تم وضع خطة متكاملة للتنقل على مستوى المدينة لضمان سهولة حركة الزوار بين الوجهتين.

وتعتمد هذه الخطة المتكاملة التي تم العمل عليها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، على منظومة نقل وأمن متقدمة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية من حيث السلامة وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية.

ويوفر الخط الأحمر لمترو دبي وصولاً مباشراً إلى مركز دبي للمعارض عبر محطة إكسبو 2020 وهي الأكبر في دبي، مع زيادة وتيرة الرحلات وتقليل فترات الانتظار لاستيعاب أعداد الزوار الكبيرة خلال فترات الذروة. وستربط شبكة سريعة مخصصة من 30 حافلة بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض طوال فترة انعقاد المعرضين، مدعومةً بمواقف سيارات في محطات المترو الرئيسة، بما في ذلك محطة «إي آند» و«سنتر بوينت» و«دهانات ناشونال» و«الكفاف»، وذلك لتسهيل حركة الزوار في جميع أنحاء المدينة.

وسيتم تشغيل 80 حافلة نقل ضمن مدينة إكسبو دبي، لنقل الزوار من وإلى مناطق المواقف المخصصة والموقع الرئيس للفعاليات، بما يضمن حركة سلسة وكفاءة عالية في التنقل.

وجهة مخصصة

يقع مركز دبي للمعارض في قلب مدينة إكسبو دبي، ويستفيد من كونه جزءاً من أحد أكثر البيئات الحضرية تطوراً والمُخصصة للفعاليات في المدينة. وتوفر مدينة إكسبو بنية تحتية جاهزة للتشغيل تدعم مباشرة العمليات التشغيلية للفعاليات في مركز دبي للمعارض، وتشمل شبكة طرق ومواصلات عامة متكاملة، واتصالاً مباشراً بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، ومواقف واسعة موزعة على عدة مناطق، وبنية تحتية رقمية تدعم تقنيات الجيل الخامس (5G)، ما يمكّن مركز دبي للمعارض من استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واستدامة.

وستتداخل المساحات الداخلية والخارجية في مركز دبي للمعارض لتوفير أجواء نابضة بالحياة بطابع احتفالي يشبه المهرجانات، لاسيما خلال فترات الطقس المعتدل في دبي. وستشكل تجارب المأكولات والمشروبات جزءاً محورياً من تجربة الزوار في المركز، حيث ستضم الساحات الخارجية أكثر من 50 عربة طعام، وسوقاً ذكياً ذاتي الخدمة، وسلسلة من الابتكارات المتنقلة في مجال المأكولات والمشروبات تتنوع بين عربات طعام كهربائية صغيرة وصالات ضيافة فاخرة، وذلك لتلبية أذواق مختلف الزوار الدوليين على نطاق واسع.

كما تُعد مدينة إكسبو دبي وجهة حيوية للمأكولات والمشروبات حيث تضم مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم المحلية والعالمية المنتشرة ضمن مناطق يمكن التجوّل فيها سيراً على الأقدام، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار.

أبرز إنجازات المرحلة الأولى من التوسعة

سارت أعمال المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض بوتيرة قياسية، وسترفع مساحات العرض في المركز إلى 140,000 متر مربع، وهو ما يعكس قدرة مركز دبي التجاري العالمي على تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والفعاليات.

وتتضمن التوسعة 64,000 متر مربع من مساحة العرض الدائمة و30,000 متر مربع من مساحات العرض المؤقتة، وسترفع الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض إلى 50,000 زائر يومياً.

إنجازات الأعمال

تم الانتهاء شبه الكامل من أعمال السقف والواجهة الخارجية.

وتشغيل الطاقة الكهربائية تدريجياً بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي خطوة محورية نحو الجاهزية التشغيلية.

مع اكتمال 75% من أعمال الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة، مع تقدم كبير في اختبارات الأنظمة وتشغيلها.

وتضمنت المرحلة الأولى من التوسعة مشاركة أكثر من 4,000 عامل أنجزوا ما يزيد عن 9 ملايين ساعة عمل وفق أعلى معايير الدقة والالتزام، ما يعكس حجم الإنجاز في هذا المشروع الاستثنائي. وتشمل أبرز الإنجازات تنفيذ 515 عموداً لدعم المبنى واستخدام 14,000 طن من الفولاذ مع 48,000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، إضافة إلى 78,000 متر مربع من الألواح لتغطية أسقف قاعات العرض الجديدة، وبناء مواقف جديدة للسيارات، وساحات خدمة موسعة لأعمال التحميل والتنزيل لدعم العمليات التشغيلية للفعاليات.