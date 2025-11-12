دناتا تنشر 100 مركبة دعم أرضي لضمان انسيابية العمليات في معرض دبي للطيران 2025

تقدم دناتا دعماً ميدانياً واسع النطاق لمعرض دبي للطيران 2025، من خلال نشر أكثر من 100 مركبة دعم أرضي لضمان حركة الطائرات بأمان وكفاءة عبر العروض الثابتة والجوية في موقع الحدث في دبي ورلد سنترال.

وقد خصصت الشركة نحو 111 معدة آلية تشمل جرارات دفع الطائرات، ووحدات الطاقة الأرضية، وسلالم الركاب، ووحدات التكييف وغيرها، لضمان استمرارية العمليات بسلاسة طوال أيام المعرض.

وقال جعفر داوود، نائب رئيس أول لدائرة عمليات المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة في دناتا: «توجد منظومة دقيقة من التنسيق وراء كل حركة طائرة في معرض دبي للطيران. لقد دعمنا هذا الحدث على مدى سنوات طويلة، ونطبق فيه مستوى التركيز والدقة نفسه الذي يميز عملياتنا اليومية في المطارات».

وأضاف: «أولويتنا هي الحفاظ على سير العمليات بسلاسة في المطارين أثناء إدارة حدث حي بهذا الحجم. الأمر يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين فرق المناولة الأرضية والخدمات التقنية واللوجستية، لضمان انسيابية كل رحلة في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. ويعد المعرض مثالاً عملياً على قدرة دناتا على التخطيط والتكيف والتنفيذ بكفاءة تحت ظروف تشغيلية معقدة».

وأكمل: «نستعرض في هذا الحدث جهود منظومة الطيران في دبي لتعزيز الاستدامة من خلال تطبيقات عملية للابتكار. ونحن فخورون بإبراز التقنيات التي تسهم بالفعل في جعل عمليات المناولة الأرضية أكثر أماناً وكفاءة واستدامة».

واختتم: «تتقدم عملية التحول الكهربائي بوتيرة أسرع في المواقع التي تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة. وفي بيئات شديدة الحرارة وكثيفة الطلب مثل دبي نعتمد مزيجاً من التقنيات الكهربائية والهجينة والوقود الحيوي للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه. إنها مقاربة واقعية نحو مستقبل منخفض الكربون ومستدام للطيران».

يتطلب دعم المعرض من دناتا نقل معدات أرضية ثقيلة بين مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، مع ضمان استمرار العمليات الاعتيادية في المطارين دون انقطاع. ويتم هذا التنسيق عبر أسطول الخدمات التقنية في دناتا الذي يضم شاحنات نقل مفصلية ومقطورات منخفضة القاعدة، بدعم إضافي من قسم الخدمات اللوجستية في دناتا.

وبصفتها عضواً مؤسساً في تحالف الاستدامة One DXB بالتعاون مع مطارات دبي وفلاي دبي، تعد دناتا مساهماً رئيسياً في منصة عرض الاستدامة، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى معارض الطيران العالمية، ومن بين 111 معدة نشرتها دناتا في المعرض، خصصت 14 معدة لمنطقة العرض الخاصة بالاستدامة، تشمل جرار سحب الطائرات الكهربائي، ورافعة الشحن الكهربائي، وسلم ركاب كهربائياً، وتعد هذه المعدات جزءاً من الأسطول التشغيلي لدناتا في دبي، وتسهم في تقليل الانبعاثات والضوضاء واستهلاك الوقود في العمليات الأرضية.

وتعرض دناتا ضمن منصة الاستدامة أيضاً مجموعة من الابتكارات قيد التشغيل أو التجارب المباشرة، منها جرار الأمتعة الذاتي، ونظام كاميرات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة أثناء تحميل الطائرات، ونظام الربط الذاتي للطائرات الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة TLD والمصمم خصيصاً لطائرات A380.

تتزامن مشاركة دناتا في معرض دبي للطيران مع تحقيقها نتائج قياسية للنصف الأول من عامها المالي، تعكس قوتها التشغيلية والمالية الراسخة، فقد تعاملت إدارة عمليات المطارات في الشركة مع 450903 حركات طيران حول العالم، بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى مناولة 1.59 مليون طن من الشحن الجوي، بزيادة 3%.

وتبرز هذه النتائج زخم الاستثمار المتواصل لدى دناتا، إذ أعلنت الشركة في عام 2025 عن استثمار بقيمة 110 ملايين دولار لشراء أكثر من 800 وحدة دعم أرضي جديدة في 10 أسواق، تشمل الإمارات والولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وسنغافورة.

ويأتي ذلك بعد عقود عالمية بقيمة 210 ملايين دولار أبرمت عام 2024 لتسريع عمليات تجديد المعدات وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد خصص أكثر من 100 مليون دولار لتحديث معدات الدعم الأرضية، بالتوازي مع التحول إلى استخدام الوقود الحيوي في المعدات غير الكهربائية.