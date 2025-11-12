6.5 مليارات درهم إيرادات «إمستيل» بنمو 10% خلال 9 شهور

أعلنت مجموعة إمستيل، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققة إيرادات قدرها 6.5 مليارات درهم، بارتفاع يصل إلى 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت إمستيل أداءً تشغيلياً قوياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام؛ إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب القوي في سوق الإمارات والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية عبر تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية، بما يلبي احتياجات العملاء بكفاءة أعلى.

وارتفعت مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 2428 طناً، كما سجلت مبيعات الأسمنت والكلنكر نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2344 طناً.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 823 مليون درهم، بنمو نسبته 28% على أساس سنوي، بهامش 12.7% مقابل 11% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأسهم ارتفاع متوسط سعر بيع الحديد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب مبادرات التحسين والاستخدام المدروس للطاقة الإنتاجية، في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وسجلت «إمستيل» صافي أرباح قدره 283 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة بلغت 209% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت وحدة أعمال حديد الإمارات إيرادات بلغت 5.8 مليارات درهم، بزيادة 9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 680 مليون درهم إماراتي، بنمو 38% على أساس سنوي.

وحققت وحدة أعمال أسمنت الإمارات إيرادات قدرها 652 مليون درهم، بنمو 21% على أساس سنوي، وسجلت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 143 مليون درهم، وضمن هذه الوحدة، يندرج قطاع الأنابيب والمنتجات الأخرى ضمن الأصول المحتفظ بها للبيع في إطار عملية التخارج الجارية، وقد ساهمت بإيرادات بلغت 133 مليون درهم خلال الفترة.

وارتفع صافي الرصيد النقدي للمجموعة ليصل إلى 711 مليون درهم في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس تحسناً كبيراً في السيولة المالية.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 108%.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن الأداء القوي يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم تقلبات السوق؛ إذ أثبتت أن الانضباط التشغيلي، وكفاءة الإدارة، والاستثمار الذكي في الفرص، عوامل أساسية لتحويل تحديات السوق إلى قيمة مضافة وهوامش ربح أقوى.

وأوضح أن «إمستيل» لا تقتصر على المنافسة التجارية فحسب، بل تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المنطقة في صناعة الحديد منخفض الكربون، بما يواكب توجه دولة الإمارات نحو قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة.