أرباح «سوني» اليابانية ترتفع 7 % خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الإلكترونيات والترفيه اليابانية «سوني»، أمس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 7 % سنوياً، مع رفع توقعاتها لأرباح العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي ككل بفضل نجاح فيلمها «ديمون سلاير» (قاتل الشياطين).

وأسهمت النتائج الإيجابية التي حققتها شركة سوني في قطاعات خدمات البث والموسيقى ورقائق الكمبيوتر في رفع أرباحها للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين إلى 311 مليار ين (2 مليار دولار)، مقابل 291.8 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت المبيعات ربع السنوية للشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، والمنتجة لأجهزة ألعاب الفيديو بلاي ستيشن، ارتفاعاً بنسبة 5 % لتصل إلى 3.1 تريليونات ين (20 مليار دولار).

وتتوقع «سوني» الآن وصول أرباحها خلال العام المالي الحالي ككل إلى 1.05 تريليون ين (6.8 مليارات دولار)، في حين كانت تتوقع في السابق أرباحاً بقيمة 970 مليار ين (6.3 مليارات دولار)، مقابل أرباح بقيمة 1.07 تريليون ين في السنة المالية السابقة.

كما أسهم نمو دخل الشركة من أجهزة استشعار «سوني» للهواتف المحمولة في تعزيز النتائج المالية.وأقرت «سوني» بالضرر الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى شطب نحو 30 مليار ين (195 مليون دولار) من أرباحها التشغيلية للسنة المالية.