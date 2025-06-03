«مايكروسوفت» تخفض النفقات بشطب مئات الوظائف





قالت مصادر مطلعة إن إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة أبلغت أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم.

يأتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة.

وفي يونيو الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت 228 ألف موظف وفي يناير 2023 سرحت الشركة حوالي 10 آلاف موظف.