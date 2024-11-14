«شعاع كابيتال» تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من 2024

أعلنت شعاع كابيتال (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024.

وواصلت الشركة تحسين أدائها الربحي وضمان استدامة أعمالها، حيث أعلنت الشركة عن خفض صافي خسائرها العائدة إلى مساهمي الشركة لتصل إلى 22 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بخسائر بقيمة 29.5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024.

كما تصدرت شعاع كابيتال جهودها لتعزيز الهوية المؤسسية خلال العام 2024، بما في ذلك تعديل تقييم أصول أساسية مملوكة لشركة ريتيلو المتخصصة في المملكة المتحدة وذلك في إطار عملية التحول الكبيرة التي تخضع لها الشركة لتحسين هيكل رأس مالها.

كانت شعاع كابيتال قد أعلنت في شهر أبريل من العام 2024 عن توصلها إلى اتفاق مع حملة السندات لتعديل الشروط بهدف خفض القيمة الاسمية لسنداتها بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتركيز على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. وتخضع هذه التعديلات لموافقة حملة السندات، بناء على السوق وفرضية الحصول على موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية اللازمة، وتقوم إعلام المساهمين بالتطورات المعروفة في حينه.

تعمل شعاع كابيتال أكثر من أي وقت مضى على تحسين وتطوير استراتيجيات الصادرات التي تواجهها في الماضي، حيث تنفذ الشركة تحليلات دقيقة لتحديد الفرص الاستثمارية وتجنب المخاطر المحتملة، مما يعزز من كفاءتها وعملياتها التجارية.

وفي هذا السياق قال فؤاد غصن، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزناه خلال هذا العام، والذي يعكس التزامنا بتحقيق الأهداف التي وضعناها للشركة. وستسهم مبادراتنا الاستراتيجية التي وصلت إلى مراحلها النهائية في تعزيز مستوى الربحية في العام 2024، ووضع الشركة في مكانة قوية للنمو والتوسع. ونبذل الجهود التي تضمن استمرارية النجاح في المجالات الاستثمارية الأكثر ملاءمة. سنتمكن في هذه المرحلة الجديدة من النمو المستدام وتحقيق الإرادة."

• الإيرادات التشغيلية المجمعة بلغت 69 مليون درهم منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، مدفوعة بالرسوم المتكررة من قطاع إدارة الأصول.

• صافي الخسائر التشغيلية المجمعة بلغت 8 مليون درهم منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، نتيجة للانخفاض المؤقت في الإيرادات نظراً لتحول الشركة مرحلة تحول كبيرة في أعمالها، والذي يتم تعويضه بشكل جزئي من خلال إجراءات توفير التكاليف التي تم اتخاذها في العام 2023 واستمر العمل بها خلال العام 2024.

• خسارة نهائية عائدة إلى المساهمين قدرتها 137 مليون درهم منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، ويعزى ذلك لاحتمال القيمة غير الملموسة المتعلقة بشركة زميلة واستثمارات مختلفة لأصول مالية.

• نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 111% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، مما يعكس الانخفاض المؤقت في الإيرادات، والذي يتم تعويضه بشكل جزئي من خلال إجراءات توفير التكاليف التي تم اتخاذها في العام 2023 واستمر العمل بها خلال العام 2024.

أداء القطاعات

• أعلن قطاع إدارة الأصول عن تحقيق إيرادات بقيمة 62 مليون درهم منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، وذلك بفضل الرسوم المتكررة من نشاط إدارة الصناديق ورسوم الاستشارات العقارية من خلال مشروع الشركة الرائد "الأفنيون" في الرياض.

• أعلنت الخدمات المصرفية الاستثمارية عن إيرادات بلغت 7 مليون درهم منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، مدفوعة بصفقات تمويل الشركات وإصدارات الدين في السوق. وسيستمر العمل الاستثماري في الحفاظ على ريادته في المنطقة مع التركيز على توسيع نطاق الصفقات وتوليد الإيرادات.

• أعلن قطاع الشركات عن إيرادات بقيمة 3 مليون درهم. ومع تحسين الشركة استثمارات قطاع الشركات إلا أن الإيرادات التي حققها القطاع لم تكن كافية بشكل كبير على إحمال مزيج الإيرادات نتيجة توجه الشركة إلى تطبيق أولوياتها عبر الأساسية، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية شعاع كابيتال في تعزيز جودة العائدات المدعومة بتحكمها المالية.