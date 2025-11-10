فيديكس تصدر تقريرها السنوي بتأثير اقتصادي قيمته 126 مليار دولار أمريكي





أصدرت شركة فيديكس كوربوريشن تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي العالمي، والذي يسلّط الضوء على شبكتها العالمية ودورها في تحفيز الابتكار خلال سنتها المالية 2025. وقد تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع شركة دان آند برادستريت لتوفير بيانات وتحليلات قرارات الأعمال، وتُسلّط الضوء على التأثير الإيجابي الذي تُحدثه فيديكس على الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم - والمعروف أيضاً بإسم "تأثير فيديكس".

وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس: "لعبت فيديكس، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، دوراً رئيسياً في إحداث تغييرات في التجارة العالمية من خلال تقديم خدمات شحن مبتكرة تجعل المجتمعات أكثر تواصلاً. وبفضل ثقافتنا التي تشجع على الابتكار، بالإضافة إلى التزام فريقنا القوي بتقديم خدمات استثنائية وأفكار جديدة وطموحة، تمكنت شبكة فيديكس من مواصلة دفع عجلة التقدم العالمي هذا العام في ظل بيئة تجارية سريعة التطور والتحولات الهائلة في سلاسل الإمداد.

يُظهر التقرير أن فيديكس قد ساهمت بما يقدّر بـ 126 مليار دولار أمريكي كأثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2025. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ساهمت فيديكس بشكل مباشر بنسبة تُقدر 0.1% من الناتج الاقتصادي الصافي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما ساهمت بصورة غير مباشرة بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد الكلي للمنطقة، مما يمثّل زيادة بواقع 17% مقارنة بتقديرات الأثر غير المباشر للشركة للسنة المالية 2024. ووصل إجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة من فيديكس في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. ويُبرز هذا النشاط اتساع شبكة فيديكس وجهود الشركة المتواصلة لتحسين خدماتها وتطوير عملياتها خلال سنتها المالية الأولى ككيان موحّد.

تربط فيديكس الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا ببقية العالم عبر شبكة تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، يواصل الشرق الأوسط لعب دور رئيسي في تعزيز التجارة العالمية والترابط الإقليمي، بدعم من مركز فيديكس الإقليمي في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد بوابة حيوية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت الشركة من تعزيز طرق التجارة بين آسيا وأوروبا من خلال إطلاق خمس رحلات جديدة أسبوعياً من غوانزو، الصين، مروراٍ ببنغالور، الهند، ودبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى باريس، فرنسا، مما أتاح للشركات مزيداً من المرنة والكفاءة التشغيلية.

وقالت كامي فيشواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "يُرسّخ الشرق الأوسط موقعه كمركز حيوي للتجارة العالمية، ويربط الأسواق سريعة النمو في كافة أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا." وأشارت إلى أنه "من خلال تعزيز شبكتنا، وتوسيع نطاق قدراتنا الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال المبادرات الإقليمية، نُعزز قدرات سلاسل التوريد لتصبح أكثر فعالية وترابطاً، مما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، ويحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة."

في السنة المالية 2025، وسّعت فيديكس حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع بريد الإمارات، المزود الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت 68 مركزاً معتمداً جديداً للشحن تابع لها داخل فروع بريد الإمارات. كما أطلقت الشركة منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية لتقديم الدعم إلى أكثر من 30,000 شركة محلية. بالإضافة إلى ذلك، طرحت فيديكس أدوات رقمية على غرار "أداة فيديكس للاستيراد"، وهي منصة رقمية موحّدة مصمّمة لتبسيط إدارة المستندات والتخليص الجمركي، مما يساهم في تعزيز كفاءة عملية الاستيراد للشركات المحلية، وطرحت الشركة أيضاً نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات "فيديكس سيراوند"

(FedEx Surround)بهدف تعزيز الكفاءة والمراقبة لدى العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت فيديكس 34 مجموعة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال برنامجها (Cluster Program)، وهي منصة لتبادل المعرفة تساعد تلك الشركات على التعامل مع التجارة العالمية. يُشارك في هذا البرنامج مؤسسات تعمل في أبرز المناطق الصناعية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

كما أطلقت الشركة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" (FedEx® International Connect Plus) في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمة شحن سريعة وتخليص جمركي في يوم محدد لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كجم، مع إمكانية التتبع الرقمي وخيارات توصيل مرنة لدعم نمو التجارة عبر الحدود.

عززت فيديكس جهودها في المشاركة المجتمعية، حيث تطوّع أعضاء فريق فيديكس في تعبئة ما يقرب من 1,600 حقيبة مواد غذائية للعمال ذوي الياقات الزرقاء خلال شهر رمضان. ومن خلال التعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، تمكنت فيديكس من تقديم الدعم إلى أكثر من 1,100 طالب، ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم في مجال الوعي المالي وريادة الأعمال والإعداد المهني. وفي احتفالية إنجاز العرب لريادة الأعمال الشبابية، نظّمت فيديكس ورشة تعليمية للمبتكرين الناشئين من مختلف البلدان العربية، سلّطت خلالها الضوء على أهمية التواجد في الأسواق العالمية والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة.

وتُعد فيديكس أكبر مزود لخدمات النقل السريع على مستوى العالم، حيث تغطي خدماتها أكثر من 220 دولة ومنطقة، ويعمل لديها أكثر من 500,000 موظف في 5,000 منشأة. تنقل الشركة حوالي 17 مليون طرد يومياً، وبضائع تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار أمريكي سنوياً. ويُساهم حجم هذه الشبكة في تعزيز التأثير العالمي للشركة.