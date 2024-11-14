12 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» في 3 أشهر

أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال» عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 12 مليون دولار، خلال الربع الأول للسنة المالية 2025 المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشهدت خدمات التمويل الرأسمالي زيادة في النشاط مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، مع توظيف 90 مليون دولار، عبر فئات الأصول، و151 مليون دولار من خدمات التمويل الرأسمالي.

واستثمرت الشركة 14 مليون دولار في مختلف فئات الأصول، ويتألف هذا المبلغ من 10 ملايين دولار في العقارات، ويرجع ذلك في الأساس إلى نمو محفظة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة، والصندوق الصناعي، ومحفظة مراكز البيانات المتنوعة، في حين تم استثمار 3 ملايين دولار في الائتمان العالمي، مع إصدار واحد جديد من التزامات القروض المضمونة في أوروبا، وتم توظيف مليون دولار في استثمارات مؤسسية.

وبلغت العائدات الإجمالية من عمليات توظيف الرساميل في مختلف فئات الأصول في الربع الأول 32 مليون دولار، معظمها من التزامات القروض المضمونة في قطاع الائتمان العالمي في أوروبا والولايات المتحدة، والتي بلغ مجموعها 23 مليون دولار.

وكان نشاط التمويل الرأسمالي ثابتاً في الربع الأول، مدفوعاً بالعائدات في الائتمان العالمي والاستثمارات المؤسسية والعقارات. وتفوقت الإيرادات من خدمات التمويل الرأسمالي ما تحقق في الفترة نفسها عام 2024، لتصل إلى 11 مليون دولار.