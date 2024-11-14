بنك أبوظبي الأول يطلق خدمات صناديق مكافأة نهاية الخدمة



حصل بنك أبوظبي الأول، على الموافقة المبدئية لتوفير خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لنظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركات الخاصة في دولة الإمارات، مما يتيح للموظفين فرصة تنمية مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم.



وأصبح باستطاعة أصحاب العمل المشاركين في البرنامج القيام بدفع المساهمات الشهرية الأساسية أو الطوعية لصالح صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة بالنيابة عن موظفيهم، التي تم إعدادها لتلبية احتياجات كل موظف بناءً على متطلباته ومدى تحمله للمخاطر.



ويعتبر برنامج التوفير جزءاً من مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتساهم هذه الخطوة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إرساء سوق عمل أكثر تنافسية.



وتم إطلاق البرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (96) لعام 2023، والقرار الوزاري رقم 668 لعام 2023، لتوفير النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة لأصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة.