169.9 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن نتائجها المالية، حيث انخفض صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33.3 % على أساس سنوي، ليبلغ 55.9 مليون درهم، مقارنة بـ 83.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ صافي الربح بعد الضريبة 169.9 مليون درهم، مقارنة بـ 239.1 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.1 % على أساس سنوي لتبلغ 802.5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، وبنسبة 8.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.36 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين إلى 146.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 169.0 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بشكل طفيف إلى 18.2 %، مقارنة بـ 20.2 % في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين من 481.4 مليون درهم إلى 434.2 مليون درهم.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «ما زلنا نواجه تحديات كبيرة عبر عملياتنا في الربع الثالث، حيث أثرت التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية والانكماشية في الأسواق الرئيسية، على إنفاق المستهلكين والطلب العام، كما أدت التحديات المستمرة في سلاسل التوريد، وضغوط أسعار الصرف نتيجة انخفاض قيمة العملات، والمنافسة المحلية ومنخفضة التكلفة في بعض الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل إلى تأثير سلبي على هوامشنا وإيراداتنا.