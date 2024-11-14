«غرفة رأس الخيمة» تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا



أكد الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إندونيسيا، التي تعد أكبر دول رابطة شرق آسيا، من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والمناطق الشمالية، يرافقه وفد دبلوماسي اقتصادي بالقنصلية، بحضور عدد من مديري الإدارات بالغرفة.



وقدم الشميلي عرضاً للسمات الاقتصادية لرأس الخيمة، مشيراً لما تمتلكه الإمارة من مشروعات تنموية رائدة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، إضافة إلى كونها تعد من أفضل وجهات ازدهار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع اقتصادها بالتنوع والاستقرار، فضلاً عن أنها تقدم حلولاً مرنة لتأسيس الشركات، بجانب توفيرها بنية تحتية متطورة، وأسلوب حياة عصري يناسب الجميع، وشبكة نقل متكاملة تربطها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من قارات ودول العالم.