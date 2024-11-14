«ووكر» الأمريكية تتوسع في المنطقة بافتتاح مكتب في دبي

أعلنت شركة «ووكر» الأمريكية العاملة في مجال تطبيقات إدارة المهام والعمليات التشغيلية، ومقرها ولاية كاليفورنيا، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي. وتعكس عملية التوسع الاستراتيجي حرص الشركة على تلبية متطلبات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم الشركة خدماتها حالياً لكبار شركات التجزئة، والمطاعم السريعة ومجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات.

جاء افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «ووكر» في أعقاب تعيين رام براساث رئيساً لتطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تعزيز عمليات التواصل بين الشركة وعملائها وتحقيق رؤيتها الرامية إلى دعم أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نمواً ملحوظاً في مجال التطبيقات الذكية.

وقال فيشال بوروهيت، الرئيس التنفيذي للشركة: يعكس افتتاح مكتبنا الإقليمي في دبي التزامنا بدعم الشركات متسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نتطلع من خلال توسعنا الاستراتيجي بقيادة رام براساد إلى تمكين شركات التجزئة والمطاعم السريعة ورواد الأعمال من الارتقاء بمجال إدارة المهام والعمليات التشغيلية إلى آفاق جديدة.

وتسعى شركة «ووكر» عبر مكتبها الإقليمي الجديد إلى تعزيز الرقمنة من خلال تحويل طريق العمل التقليدية بما يتوافق مع الاحتياجات الفريدة لمختلف شركات المنطقة. وتركز الشركة أيضاً على تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تزويد هذه الشركات بتطبيق موحد وأدوات مصممة لتسهيل إدارة المهام وتحسين سير العمل.

وتعمل شركة «ووكر» جاهدة على تطوير تجربة العملاء وتمكين الشركات من الارتقاء بمعايير خدمة العملاء عبر باقة من الحلول المبتكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة الموظفين وتحسين معدلات الرضا والإنتاجية من خلال إدارة المهام بكفاءة وسهولة.

من جانبه، قال رام براساد، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ووكر»: نحن متحمسون لتواجدنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث رصدنا إمكانات هائلة تمكننا من توسيع رقعة أعمالنا بمرونة عبر مختلف القطاعات. تخوض شركات المنطقة في الوقت الراهن غمار التحول الرقمي بفضل رؤية السعودية 2030 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ونحن سعداء للغاية بالتعاون معهم في هذه الرحلة المثمرة.