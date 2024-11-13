307.8 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وارتفعت الأرباح قبل الضريبة 13.5% على أساس سنوي، مسجلة 342.5 مليون درهم، بينما بلغت المصروفات الضريبية لهذا العام 34.7 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 307.8 ملايين درهم.

وتم إدراج الأداء المالي لـ «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» بشكل كامل ضمن البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بدءاً من تاريخ إتمام الأخيرة لعملية الاستحواذ على 51% من «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني».

حيث تم في الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحقيق نمواً في الأرباح قبل الضرائب قدره 13.5% على أساس سنوي، بلغ 342.5 مليون درهم.

ووصل إجمالي الأصول الموحدة للشركتين، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، إلى 12 مليار درهم، بنمو قدره 55.6%، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات درهم، بنمو بلغ 16.1%.

وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «نحرص، مع قرب إسدال الستار على موسم مميز وحافل بالتحديات في القطاع، على ترسيخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمناسبة في قطاع التأمين. ويعكس توسعنا الدولي التزامنا بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين مع دعم النمو المستمر لصناعة التأمين، والسعي الدؤوب لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رائدة في المنطقة».

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تستمر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في تحقيق نتائج مالية مميزة، ومسجلة رقماً قياسياً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 6.1 مليارات درهم، بمعدل نمو قدره 56% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 57.2% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 مليارات درهم.وسجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 13.7% على أساس سنوي، محققاً 308.5 ملايين درهم.

وارتفع صافي دخل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الاستثمار 27.3% على أساس سنوي، مسجلاً 202.3 مليون درهم.

وقفز صافي النتائج المالية، أي الناتج المجمع لجميع العناصر المالية السابقة بعد تضمين رسوم المخاطر المطلوبة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17-IFRS) وتعديلات الخصم، بنسبة 18.4% على أساس سنوي، محققاً 508.7 ملايين درهم.