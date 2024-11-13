1.28 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 19 %

حققت مجموعة موانئ أبوظبي صافي ربح قدره 1.28 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنمو 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقفزت الإيرادات 57% إلى 12.7 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات إلى 4.66 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع 10% على أساس سنوي، و60% مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2023. كما نمت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 28% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة تجارة السفن.

وأعلنت الشركة تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات أعمال المجموعة، وذلك بارتفاع 24% على أساس سنوي لقطاع الموانئ، و96% على أساس سنوي للقطاع البحري والشحن (مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2024)، وبنسبة +16% على أساس سنوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبنسبة +48% على أساس سنوي للقطاع اللوجستي، وبنسبة +62% على أساس سنوي للقطاع الرقمي.

وأعلنت الشركة نمو إجمالي الأصول بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 63.7 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، كما زاد مجموع حقوق الملكية بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 28 مليار درهم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، «مجدداً تؤكد النتائج والأرقام القياسية التي حققناها في إيراداتنا وأرباحنا الفصلية على ملاءتنا ورسوخ أقدامنا في قطاعات أعمالنا الرئيسية، وعزمنا على المضي قدماً في توفير مزايا فريدة نعزز بها القيمة لمتعاملينا وشركائنا في إطار استراتيجيتنا الحصيفة للتوسع الدولي.

ولطالما اتخذنا توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة بوصلة توجهنا عبر رحلة توسعنا المدروسة وانتشارنا العالمي وفق نهج تنموي مستدام. ومع اقترابنا من نهاية عام 2024، فإننا متفائلون رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

حيث تتوقع التقارير البحثية تحقيق نمو في أحجام التجارة البحرية بنسبة 2.2% هذا العام، وبنسبة 2.0% في عام 2025. ومع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل أفضل قليلاً مما هو متوقع لهذا العام، يظل الاقتصاد الكلي الإقليمي قوياً، مما يدعم معدلات الطلب والأسعار لصالح مجموعة موانئ أبوظبي».