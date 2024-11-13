إطلاق «رويال ريجنسي سويتس» بنصف مليار

أعلنت شركة «السيب للتطوير العقاري»، إطلاق مشروع «رويال ريجنسي سويتس» باستثمارات ضخمة تصل 500 مليون درهم.

وقال جي بي كالواني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «السيب للتطوير العقاري»: نقدم عبر المشروع فرصاً استثمارية واعدة. ونحن على ثقة تامة بأن رويال ريجنسي سويتس سيكون علامة مميزة في سوق دبي العقاري، ووجهة جاذبة لكل من المستثمرين والباحثين عن المنازل الفاخرة.

ولدى الشركة محفظة مشاريع تجمع بين العقارات السكنية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق والمساحات التجارية. وأبرمت الشركة شراكات مع نخبة من أبرز الأسماء في قطاع العقارات، بما يضمن تنفيذ المشروع بسلاسة. ويقدم مشروع «رويال ريجنسي سويتس» مرافق متنوعة.

ويبرز المشروع بتصميمه الصديق للبيئة من خلال محطات شحن للمركبات الكهربائية. ومن المقرر إنجاز أعمال مشروع «رويال ريجنسي سويتس» في 31 مارس 2027. وسيعزز هذا المشروع من حضور شركة «السيب للتطوير العقاري» في دبي.