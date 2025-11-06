689.16 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 شهور بنمو 5.3 %

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نتائجها المالية، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 689.16 مليون درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياساً بأرباح قدرها 645.7 مليون درهم، حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024، بنمو نسبته 5.3 %.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 2.586 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.169 مليار درهم. ونمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.5 % و4.0% على التوالي، كما حققت المؤسسة صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 757 مليون درهم، بنسبة نمو 5.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت «إمباور» أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة، وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى، والذي بدوره أدى إلى نمو عمليات المؤسسة، وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة على نطاق أوسع.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تستمد «إمباور» نهجها الاستراتيجي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تجعل الاستدامة ركيزة رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة. وتؤكد النتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققناها في الربع الثالث من عام 2025، على مرونة خططنا التوسعية، ونجاحنا في الاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده قطاع العقارات في دبي، والقطاعات الحيوية الأخرى. فقد شهدت الفترة الماضية توقيع العديد من العقود الجديدة، لتزويد أبرز المشاريع في الإمارة بخدمات تبريد مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب المضي قدماً في بناء محطات جديدة في مناطق رئيسة بدبي، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا.

وأضاف: يعكس هذا الأداء قدرتنا على الجمع بين النمو المتسارع والاستدامة التشغيلية، ويجسد التزامنا المستمر بتوسيع قاعدة أصولنا وشبكاتنا المتطورة، لتلبية احتياجات شركائنا ومتعامليـنا بكفاءة عالية. كما نواصل المساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتقنيات تبريد المناطق وكفاءة الطاقة، ودعم مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال حلولنا المبتكرة، التي تسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة، وتعزز استدامة الموارد.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لـ «إمباور» 3.395 مليارات درهم (أكتوبر 24 - سبتمبر 25)، مقارنة بـ 3.217 مليارات درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24)، مسجلة نمواً ملحوظاً، نسبته 5.5 %. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.596 مليار درهم (أكتوبر 24 - سبتمبر 25)، مقارنة بـ 1.512 مليار درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24)، بزيادة قدرها 5.6 %. كما قامت «إمباور» بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 875 مليون درهم خلال العام الجاري (437.5 مليون درهم لكل من شهري أبريل وأكتوبر 2025).

وشهد الربع الثالث من عام 2025، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 52 عقداً جديداً لتوفير أكثر من 56 ألف طن تبريد لمجموعة من المشاريع والمباني في مختلف مناطق دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 138 عقداً، بإجمالي قدرة متعاقد عليها وصلت إلى 1.92 مليون طن تبريد. أما القدرة الموصلة للمؤسسة، فبلغت 1.63 مليون طن تبريد، بعد زيادة أكثر من 24 ألف طن تبريد خلال الربع الثالث، وتوصيل 22 مبنى جديداً خلال الفترة ذاتها.