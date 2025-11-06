إنشاء مركز متكامل لخدمة السيارات بقيمة 300 مليون درهم في «دبي الصناعية»

أعلنت مجموعة «ليجند» القابضة عن إبرامها اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لحلول التنقل والطاقة الخضراء في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة والتابعة لمجموعة «تيكوم».

وسيوفر هذا المركز، الذي تتخطى مساحته الإجمالية 1 مليون قدم مربعة، حلولاً متكاملة لقطاع التنقل تسهم في تلبية احتياجات سلسلة توريد السيارات، بما يعكس التزام مجموعة «ليجند» القابضة الراسخ بتوسيع نطاق نموها ضمن سوق الإمارات.

وتعتزم مجموعة «ليجند» القابضة استثمار 300 مليون درهم لإنشاء وتشغيل هذا المركز المقرر افتتاحه في 2027، وسوف يسهم هذا المشروع في إيجاد أكثر من 700 وظيفة ضمن مجالات متنوعة، بدءاً من موظفي المبيعات وخبراء خطوط التجميع، وصولاً إلى المهندسين وخبراء الصيانة الفنيين والفرق المسؤولة عن وظائف الدعم.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إن تطوير قطاع التنقل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال: «نرحب بقرار «ليجند» إنشاء مركزها المتكامل لخدمة السيارات في مدينة دبي الصناعية، حيث سيسهم هذا المركز في تعزيز قدرات التصنيع في الإمارات، وسيؤدي دوراً ملحوظاً في دعم سلسلة توريد السيارات على مستوى المنطقة».

وأضاف: «تتميز مدينة دبي الصناعية ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي مثالي يتيح إطلاق مشاريع نوعية كهذه، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم النمو المستدام للقطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33».

من جانبها،قالت ميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «ليجند» القابضة، إن استثمارات المجموعة تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لترسيخ مكانتها إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات والتنقّل، مستفيدة من الحلول الرقمية المبتكرة المتاحة اليوم. وقالت: «نطمح من خلال تعاوننا الرائد مع مدينة دبي الصناعية إلى رسم معالم مستقبل تصبح فيه مجموعة «ليجند» القابضة من أبرز الأسماء والشركات الموثوقة في هذا المجال، حيث سنوفر مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تلبي احتياجات العملاء في مجال التنقل وأكثر».

وسيضم هذا المركز المتكامل لخدمة السيارات مساحات مخصصة لخطوط تجميع الدراجات النارية التابعة لشركة «ليجند موتور سايكلز»، والتي ستقوم بتجميع 15 ألف دراجة نارية صناعية كهربائية وغير كهربائية تحمل علامة «صُنع في الإمارات» سنوياً، وذلك بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها شركة «ليجند موتورز» للعديد من وكلائها، بما في ذلك البنزين والسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

بالإضافة إلى ذلك سيضم المركز مساحات مخصّصة لشركة «ليجند أوتوهاب»، المتخصصة في سوق السيارات المستعملة، والتي تتعامل مع أكثر من 200 ألف مركبة سنوياً، وشركة «ليجند جرين إنرجي سولوشنز»، التي تقدم حلول شحن السيارات الكهربائية. وانطلاقاً من التزام مجموعة «ليجند» القابضة ببناء مستقبل مستدام سيكون هذا المركز مجهزاً بأحدث الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة، وضمان مزيج فعال من مصادر استهلاك الطاقة.