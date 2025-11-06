إنجاز كبير لـ«دو» و«نوكيا» و«ميدياتك» في سرعات تنزيل البيانات

أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز تقني جديد يعد الأول من نوعه في قطاع الاتصالات، بتسجيل سرعة قياسية للإنترنت بلغت 6.3 جيجابت في الثانية للتنزيل، و495 ميجابت في الثانية للتحميل، باستخدام تقنية تجميع أربع ناقلات بيانات بتردد يبلغ 400 ميجاهرتز على شبكتها للجيل الخامس، بالتعاون مع كل من «نوكيا»، و«ميدياتك»، في إنجاز تقني عالمي جديد، يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في طليعة دول العالم من حيث البنية التحتية للاتصالات المتقدمة عالمياً، وخدمات الإنترنت فائقة السرعة.

تم تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق من خلال دمج أربع ناقلات بيانات بتقنية «الازدواج بالتقسيم الزمني»، بتردد يبلغ 400 ميجاهرتز، ضمن نطاقي 3.5 جيجا هرتز، و2.6 جيجا هرتز في اتجاه التنزيل، وحاملتين إضافيتين في اتجاه التحميل، لتصبح بذلك «دو» أول مزود خدمات اتصالات في العالم ينجح في تنفيذ هذا الحل المتطور لتجميع الترددات. ويجسد هذا الإنجاز قفزة نوعية في قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة، ما يمكن «دو» من تقديم اتصال فائق السرعة لعملاء المنازل المميزة، وقطاع المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة، كما يعزز مكانة «دو» في ريادة الأداء الشبكي، ويعكس التزامها المستمر باتخاذ خطوات جريئة تضمن بقاء الإمارات في طليعة الدول من حيث البنية التحتية للاتصالات المتقدمة عالمياً.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «إن هذا الإنجاز يجسد المكانة التكنولوجية الرائدة لشركة «دو» في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد مواصلة التزامنا الثابت بتقديم أفضل حلول الاتصالات ذات المستوى العالمي. ومن خلال تسجيل رقم قياسي جديد بالتنفيذ الناجح لتقنية (TDD) الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات فإن الشركة تعزز أيضاً البنية التحتية للشبكة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي».