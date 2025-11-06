شراكة بين «إمكان» و«سرغاز» خلال «أديبك» لتأسيس شركة جديدة

على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أعلنت شركة إمكان العقارية ومجموعة «سرغاز» عن توقيع شراكة استراتيجية - تحت مظلة أبوظبي كابيتال جروب - تهدف إلى تأسيس شركة حصرية متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الغاز في مشاريع إمكان الحالية والمستقبلية داخل دولة الإمارات وخارجها.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلين عن الشركتين وعدد من مسؤولي القطاعين العقاري والطاقة، في خطوة تعكس توجه المؤسستين نحو تعزيز معايير الأمان والاستدامة في البنية التحتية العقارية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تطوير مدن أكثر ذكاءً وكفاءة.

وقال المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمكان العقارية: تمثل الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سرغاز خطوة نوعية ضمن مسار إمكان نحو ترسيخ مكانتها كشركة تطوير رائدة تتبنى حلولًا مبتكرة ومستدامة في إدارة المجتمعات السكنية، و إن تأسيس شركة متخصصة لصيانة وتشغيل أنظمة الغاز ليس مجرد اتفاق تشغيلي، بل قرار استراتيجي يعكس التزام إمكان برفع معايير الأمان والكفاءة في مشاريعها، وتعزيز موثوقية خدمات ما بعد التطوير بما يضمن تجربة سكنية آمنة ومستدامة لعملائنا.

وأضاف: نؤمن في إمكان أن القيمة الحقيقية للمشاريع لا تقتصر على جودة التصميم والبناء فحسب، بل تمتد إلى منظومة التشغيل والصيانة التي تحفظ جودة الحياة على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة، نضع أساسًا متينًا لتطبيق معايير عالمية في إدارة الأصول العقارية، مدعومة بخبرة وطنية رائدة في قطاع الطاقة تمثلها سرغاز، وبما يعزز مكانة مدينة أبوظبي كوجهة عقارية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، قال محمد دمق، المدير التنفيذي لمجموعة سرغاز، إن هذه الشراكة تأتي في مرحلة تشهد فيها الدولة نموًا متسارعًا في مشاريع التطوير العقاري، مما يبرز أهمية وجود حلول تشغيل وصيانة متقدمة تواكب هذا التوسع.

وقال دمق:“تُجسد هذه الاتفاقية ثقة إمكان في خبرات سرغاز الفنية والهندسية، وقدرتنا على تقديم خدمات تشغيل وصيانة تسهم في تقليل المخاطر ورفع مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، بما يدعم تطلعات دولة الإمارات نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة وأمانًا.

وتهدف الشراكة إلى تطبيق منظومة صيانة ذكية واستباقية تعتمد على تقنيات المراقبة والتحكم عن بُعد، بما يضمن سلامة تشغيل أنظمة الغاز واستمرارية كفاءتها، إلى جانب الامتثال الكامل لمعايير دائرة الطاقة في أبوظبي والجهات التنظيمية المعنية. كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الصيانة الوقائية كأحد أعمدة إدارة الأصول العقارية الحديثة.