«بن غاطي القابضة» تدرج صكوكاً خضراء بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت «ناسداك دبي» بأول إدراج لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من «بن غاطي القابضة». وتستحق الصكوك، المندرجة ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بـ «بن غاطي» البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، في عام 2029، وهي أول إصدار للشركة مرتبط بالاستدامة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية، والحوكمة.

وقد شهد الإدراج طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بمقدار 4.3 مرات، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بعائد نسبته 7.75%، بعد خفضه عن التوجيهات الأولية عند 8.125%، في مؤشر واضح على قوة إقبال المستثمرين.

وستخصص عائدات الطرح لتمويل مجموعة من المشاريع الخضراء المؤهلة والمتوافقة مع إطار الاستدامة الخاص بشركة «بن غاطي». ويتماشى الإصدار مع التزام «بن غاطي» بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للتمويل المستدام باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع أحمد بن غاطي، نائب رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة» وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للشركة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة «بن غاطي القابضة»: يمثل إصدارنا الأول من الصكوك الخضراء محطة بارزة في مسيرة النمو المستدام والمسؤول لشركة بن غاطي. ويعكس الإقبال الواسع وتجاوز الاكتتاب للقيمة المستهدفة نجاح نموذج أعمالنا الفريد والمتكامل، وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في رؤيتنا وأدائنا. كما يؤكد نجاح الإصدار التزامنا بدعم التنمية المستدامة وتطوير مشاريع تراعي المعايير البيئية ضمن محفظتنا الاستثمارية، للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل المستدام.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسرنا الترحيب بأول إدراج لصكوك خضراء من شركة بن غاطي في ناسداك دبي، في خطوة تعكس تنامي الطلب من المستثمرين على الأدوات المالية المستدامة والمتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويؤكد هذا الإصدار قوة أسواق رأس المال في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والمستدام. كما تعكس هذه الإدراجات البارزة قدرة ناسداك دبي على ربط أبرز الجهات المصدرة في دولة الإمارات بالمستثمرين الدوليين، بما يسهم في تنويع فرص التمويل ودعم تطلعات الدولة في مجال التمويل المستدام من خلال سوق متطور يتسم بالشفافية والموثوقية.

ومن خلال هذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة لمجموعة بن غاطي في بورصة ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، ما يعكس ثقة الشركة المستمرة بالبورصة. وبذلك، تتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 141 مليار دولار، ما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز البورصات العالمية المتخصصة في الصكوك والتمويل المستدام.