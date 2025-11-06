343 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» في 9 أشهر

حققت «الواحة كابيتال» صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 343 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجل بذلك إحدى أقوى الفترات المالية في تاريخ الشركة، بما يؤكد متانة نموذج أعمالها المتنوع ونهجها المنضبط في التنفيذ. ويجسد هذا الأداء قدرة الشركة على تحقيق القيمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ويعزز مكانتها إحدى المنصات الاستثمارية الرائدة في إمارة أبوظبي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 12.2 مليار درهم.

وقدمت «الواحة للاستثمار» وصناديقها أداءً قوياً مدعوماً بإيرادات الرسوم المتكررة ومكاسب القيمة السوقية القوية. ويؤكد الأداء المتفوق والمتواصل لصناديق الشركة صلابة نهجها الاستثماري، ويعكس التزامها بتحقيق عوائد مجزية معدلة وفق المخاطر للمستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين.

أما على صعيد الاستثمارات الخاصة، فقد نجحت الشركة في تحقيق قيمة كبيرة من محفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تعزيز مكانة "الواحة هيلث" باعتبارها ركيزة رئيسية للنمو. ويسهم التوسع المتواصل للمنصة في مجالي الإخصاب والرعاية الصحية التخصصية في ترسيخ موقع الشركة ضمن قطاع حيوي يشكل إحدى ركائز التنمية طويلة الأمد في المنطقة.

كما أسهمت الواحة لاند بمساهمة بارزة في الأداء العام للشركة، إذ يعكس تحقيق القيمة من بيع الأصول الصناعية قدرة الشركة على إعادة تدوير رأس المال بفعالية وتعظيم القيمة في القطاع العقاري، إلى جانب تحقيق دخل إيجاري ثابت ومستقر.

وستواصل «الواحة كابيتال» البناء على هذا الزخم الإيجابي وتعزيز تركيزها في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات، مع الالتزام بتوظيف رأس المال بمسؤولية وكفاءة لضمان تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها ومستثمريها، بما يعيد تأكيد مكانتها أحد أبرز مديري الأصول الرائدين والموثوقين.