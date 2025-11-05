«بترو ميدل إيست» تعزز وجودها في «أديبك 2025»

أعلنت مجموعة «بترو ميدل إيست» للطاقة عن مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض، وذلك ضمن جهودها وأهدافها للمساهمة في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاء وتطوراً.

وقال خليل الخطيب، مدير عام المجموعة: «نواصل مسيرة التطور من مزود لخدمات حقول النفط إلى مجموعة وطنية متخصصة في مجال الطاقة، تعتمد على التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في جهود الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية». وأضاف: «بينما تتسارع أنظمة الطاقة العالمية نحو الرقمنة وخفض الكربون تقف «بترو ميدل إيست» في طليعة هذا التحول، لتسهم في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ذكاء واستدامة».

وعلى مدار أكثر من 35 عاماً من الخبرة أصبحت «بترو ميدل إيست» واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في الإمارات، التي تخدم قطاعات النفط والغاز والطاقة والصناعة، وترتكز توجهاتها الاستراتيجية على 5 محاور: الطاقة الرقمية (الذكاء الاصطناعي للطاقة)، حلول منخفضة الكربون، تقنيات المنبع والمصب، التنمية الصناعية، والتوطين - وكلها متوافقة تماماً مع البرنامج الوطني «اصنع في الإمارات».

وذكر الخطيب أن «بترو ميدل إيست» تسخر أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها بقطاع الطاقة عبر تحسين أداء هذه الأعمال ومتابعتها بالشكل المطلوب، إلى جانب إجراء التحليلات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والريبوتات والخوارزميات التنبؤية، ما يمكن الشركة من تحسين الكفاءة، وخفض هدر الوقت، وتعزيز الموثوقية، وتحسين الأداء.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي للطاقة ليس مجرد مفهوم بل إنه يعزز مستقبل البنية التحتية للطاقة في الإمارات، حيث تدمج «بترو ميدل إيست» هذه التقنيات محلياً لخلق قيمة دائمة لشركائنا وللدولة.