الإمارات تؤسس أحد أكبر مصانع «كلوريد البولي فينيل» في العالم بـ 7.34 مليارات درهم

أعلنت «تعزيز» اليوم، خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 7.34 مليارات درهم (1.99 مليار دولار) على الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء المحدودة «سي سي 7»، لإنشاء أول مصنع من نوعه في دولة الإمارات لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» وأحد أكبر ثلاثة مصانع عالمياً في موقع واحد.

ويشكل هذا العقد خطوة مهمة تدعم الدور الاستراتيجي لـ «تعزيز» في دفع عجلة النمو الصناعي وتوطين سلاسل التوريد وتمكين سلاسل قيمة جديدة في دولة الإمارات. ومن المخطط أن يقوم المصنع الذي يقع ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في منطقة الرويس الصناعية، بإنتاج 1.9 مليون طن سنوياً من مواد «كلوريد البولي فينيل»، و«ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«الصودا الكاوية» التي يمكن تسويقها تجارياً. وتعد هذه المواد الكيماوية أساسية لقطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والتغليف والرعاية الصحية، وعليها طلب متزايد داخل الدولة وعلى مستوى العالم. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2028.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تمثل ترسية هذا العقد المهم تطوراً كبيراً في مسيرة "تعزيز" نحو إنشاء منظومة تنافسية عالمية المستوى للكيماويات والوقود الانتقالي في دولة الإمارات. وسيساهم توطين إنتاج المواد الكيماوية الحيوية مثل كلوريد البولي فينيل والصودا الكاوية، في دعم مرونة القطاع الصناعي المحلي، وزيادة قيمة المحتوى الوطني، وإتاحة فرص تصنيع جديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتوفير قيمة اقتصادية طويلة الأمد للدولة».

وتأتي ترسية هذا العقد بعد ترسية «تعزيز» أخيراً عقوداً عدة لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمنشآت إنتاج الأمونيا والميثانول، ما يسهم في تسريع تطوير المرحلة الأولى من منظومتها الصناعية التي ستبلغ سعتها الإنتاجية 4.7 ملايين طن سنوياً، ومن المخطط أن تصبح واحدة من أكبر منظومات الصناعات الكيماوية المتكاملة في منطقة الخليج. ومع بدء تشغيله، سيسهم مصنع إنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» في ترسيخ مكانة «تعزيز» مركزاً رائداً في المنطقة لإنتاج مواد «كلوريد البولي فينيل»، و«ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«الصودا الكاوية». ومن المخطط أن يلبي الإنتاج السنوي للمصنع من مادة «كلوريد البولي فينيل» احتياجات تصنيع أنابيب المياه لعشرة ملايين منزل.

ومن المخطط أن يصل إجمالي مساهمة المرحلة الأولى من منظومة «تعزيز» في الاقتصاد الوطني إلى 183 مليار درهم (50 مليار دولار)، إلى جانب توفير ما يصل إلى 20 ألف فرصة عمل في مجال الإنشاءات وستة آلاف في المجالات التشغيلية طوال فترة عمر المشروع. كما ستسهم «تعزيز» في تمكين الشركات الصناعية المحلية من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة لأول مرة، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، ويدعم طموح «أدنوك» لتصبح من بين أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال الكيماويات.