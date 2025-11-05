«هيلتون ريزيدنسز أبراج بحيرات جميرا» ينطلق بعلامة تجارية عالمية في دبي

أعلنت شركة «الإمارات للتطوير»، بالشراكة مع «هيلتون»، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «هيلتون ريزيدنسز – أبراج بحيرات جميرا»، ويضم البرج السكني المكوَّن من 38 طابقاً تشمل 396 وحدة متنوعة تُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر بعلامة تجارية عالمية في دبي.

شهد المشروع إطلاقه رسمياً خلال احتفالية حصرية أقيمت في دبي، حضرها نخبة من المستثمرين، وروّاد القطاع العقاري، وشخصيات إعلامية مرموقة، إلى جانب مجموعة من المشاهير والمؤثرين البارزين. وقد قدّم الحفل الإعلامي الشهير كريس فايد، وشارك فيه النجم العربي اللامع تامر حسني بإطلالة مميزة أضفت على الأمسية طابعاً فنياً راقياً.

يقع المشروع عند تقاطع شارع الشيخ زايد الحيوي وأبراج بحيرات جميرا الهادئة، ما يجعله يجسّد توازناً مثالياً بين الضيافة العالمية وروح المجتمع العصري النابض. وقد صُمّم البرج كمنحوتة عمودية من الزجاج والضوء، ليقدّم تعبيراً جريئاً عن الأناقة الحضرية والرفاهية الراقية، موجّهة إلى نخبة من السكان والمستثمرين الذين يبحثون عن أسلوب حياة متفرّد في قلب دبي.

ومع إطلاق شركة «الإمارات للتطوير» لمشروعها العقاري الأول، يجسّد مشروع «هيلتون ريزيدنسز – أبراج بحيرات جميرا»، رؤية الشركة للتميّز من خلال مزج الضيافة الفاخرة، التصميم الاستثنائي، وروح المجتمع النابض بالحياة، لتصبح نموذجاً جديداً للمعيشة الراقية وتعيد صياغة معايير الفخامة والابتكار في دبي.

وفي هذه المناسبة قال عبدالجبار الناطور، المدير التجاري في شركة الإمارات للتطوير: «يجسّد مشروع هيلتون ريزيدنسز - أبراج بحيرات جميرا هذه الرؤية من خلال ابتكار يلتقي فيه عنصر الضيافة مع التصميم وروح المجتمع العصرية التي تعبر عن المكانة العالمية لدبي. وبالشراكة مع هيلتون، نقدّم معياراً جديداً للعيش الفاخر بعلامة تجارية، تمزج بين التفوّق المعماري ونمط حياة مُلهِم ودائم الأثر. يعكس هذا المشروع التزامنا بصياغة وجهات تجسّد مستقبل المعيشة الحضرية في دولة الإمارات».

ومن جانبه، قال جوناثان وينغو، الرئيس العالمي لقطاع العقارات والبرامج السكنية، نائب الرئيس الأول في «هيلتون»: «لطالما كانت هيلتون في طليعة الضيافة العالمية لأكثر من قرن، ونفخر اليوم بنقل هذا الإرث إلى قلب سوق السكن المزدهر في دبي. يجمع المشروع بين خدماتنا المعهودة وروح مجتمع نابض، ليقدّم للسكان ليس فقط منزلاً، بل تجربة أسلوب حياة تضاهي أرقى الوجهات في العالم».

بتوقيع أبرز المعماريين وبالتعاون مع فريق التصميم العالمي لدى «هيلتون»، يجسّد «هيلتون ريزيدنسز - أبراج بحيرات جميرا» إيقاع المدينة وضوءها. تعكس واجهته ذات الخطوط الرأسية الرشيقة والامتدادات الزجاجية البانورامية البحيرات المحيطة وأفق المدينة، مع إضفاء إحساس بالأناقة. وتستلهم التصاميم الداخلية ضوء الصحراء وسكينة المساء في دبي، حيث تمزج بين المواد الطبيعية والخامات الناعمة والدرجات الدافئة، لخلق ملاذ يوازن بين الفخامة والراحة.

وقالت ليزا مسكات، المهندسة المعمارية التي قامت بتصميم المشروع، خلال حفل الإطلاق: «إن التصميم المبدع لا يتعلق بالجمال فحسب، بل بالمعنى والحركة والاتصال» وأضافت: إنه أكثر من مبنى، فهو وجهة تتّحد فيها الهندسة المعمارية والمشاعر والتجربة لتصوغ الفصل القادم من المعيشة الحضرية في دبي.