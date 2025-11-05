«بروج» تطلق أول منتج مصنوع في الإمارات من البولي إيثيلين منخفض الكثافة

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، اليوم خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) عن إطلاق أول منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة مخصص للاستخدام في القطاع الصحي يتم تصنيعه في دولة الإمارات. يأتي هذا الإنجاز عقب نجاح «بروج» في إطلاق أول منتج من البولي بروبيلين للرعاية الصحية هذا العام. ويمثل منتج ™Bormed طراز LE6607-PH، المصنع في منشأة «بروج» بمنطقة الرويس، إنجازاً مهماً يساهم في تعزيز سلاسل التوريد الطبية الإقليمية وتمكين الإنتاج المحلي لمستلزمات التعبئة الدوائية الأساسية والمعقمة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام «بروج» بتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، البرنامج الوطني الهادف إلى دفع جهود النمو الصناعي وتنويع الاقتصاد. وسيساهم في الارتقاء بمرونة سلسلة توريد الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق تأثير بروج في مختلف القطاعات التي تحقق قيمة إضافية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «يرسخ هذا الإنجاز مكانة "بروج" الرائدة في قطاع البتروكيماويات بصفتها أول شركة تنتج البولي إيثيلين المخصص للرعاية الصحية في دولة الإمارات. ويوفر المنتج لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة وصولاً أسرع وأكثر أماناً للمواد الطبية الأساسية، كما يستمر تركيزنا على توسيع محفظة منتجاتنا في مجال الرعاية الصحية من خلال تقديم بوليمر مصنع محلياً يستوفي المعايير العالمية. وإلى جانب دعم تصنيع الأدوية والمنتجات المتعلقة بالرعاية المباشرة للمرضى، تساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز التزامنا بالابتكار والنمو الإقليمي».

ويستفيد منتج ™Bormed ™ LE6607-PH من تقنية ™Bormed المطورة من قبل شركة «بورياليس» وخبرتها الطويلة في قطاع الرعاية الصحية. وهو مركب بولي إيثيلين منخفض الكثافة وخالٍ من المواد المضافة، صمم لتطبيقات التعبئة والتغليف الصيدلانية والطبية، بما في ذلك العبوات المعتمدة على تقنية «النفخ-الملء-الختم» (Blow-Fill-Seal)، والأمبولات، وأنواع أخرى من حلول التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات الصيدلانية. ويتميز المنتج بدرجة عالية من النقاء والاستقرار، ما يقلل من مستوى التسرب في المنتجات النهائية، ويضمن التوافق مع معايير المعالجة المعقمة الدولية. كما يفي هذا المنتج بالمواصفات الصارمة لمعايير الأدوية الأوروبية والأمريكية.

جدير بالذكر أن تصنيع هذا المركب في دولة الإمارات يسهم في دعم مرونة سلسلة التوريد وقربها من الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى الحفاظ على معايير جودة ثابتة واستمرارية توريد موثوقة. وتساعد هذه المزايا مقدمي الرعاية الصحية ومصنعي منتجاتها على إدارة المخاطر بشكلٍ أفضل، وتقصير فترات التسليم، وضمان سلامة المرضى.

ويستكمل هذا المنتج النجاح الكبير الذي حققته الشركة عند طرح منتجات ™Bormed طراز RG868MO في وقت سابق من هذا العام، باعتبارها أول منتجات رعاية صحية محلية الصنع، وهو ما يوسع محفظة منتجات الشركة. وتعزز هذه المنتجات دور «بروج» بصفتها جهة أساسية في الدعم الاستراتيجي للابتكار الطبي والارتقاء بالإمكانات الصناعية الوطنية.

ويساهم هذا البوليمر المنتج محلياً في توفير رعاية صحية أكثر أماناً ومرونة للمرضى، ويدعم التنويع الصناعي، ويعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً للتصنيع الطبي عالي الجودة.