أبوظبي تسرّع وتيرة ابتكارات الشركات الناشئة

نجحت العاصمة أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز المدن العالمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بفضل بيئتها المتكاملة، التي تحتضن المبدعين، وتمنحهم أدوات النمو، وتتيح للشركات الناشئة الانطلاق نحو الأسواق الدولية بثقة وطموح.

وتأتي«Hub71» في طليعة المنظومات المتكاملة، التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، إذ تحتضن اليوم ما يقارب 300 شركة ناشئة، نجحت مجتمعة في جمع تمويلات تجاوزت 9 مليارات درهم، وحققت إيرادات تفوق 5 مليارات درهم، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وصعودها أحد أسرع الأسواق الناشئة نمواً في المنطقة.

وأكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنظومة Hub71، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن منظومة التكنولوجيا في أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع الدولي، من خلال مبادرات وبرامج نوعية، تعزز حضور الشركات الناشئة على الساحة العالمية، موضحاً أن أحدث توسعات المنظومة شملت هونغ كونغ عبر إطلاق برنامج اندماج الشركات الناشئة، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية جديدة، تعزز مسارات النمو للشركات المحتضنة، في إطار جهود متواصلة لفتح آفاق أوسع أمام الشركات الناشئة للتوسع من وإلى أبوظبي.

وأضاف أن المنظومة تركز على القطاعات التي تشكل ركائز المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المناخية، والأصول الرقمية، إلى جانب المنظومة الجديدة المتخصصة في علوم الحياة، مؤكدا أن هذه المجالات تشهد طلباً عالمياً متزايداً، وتوفر فرصاً للنمو، لذلك تعتزم المنظومة تمكين مؤسسي الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية انطلاقاً من أبوظبي.

وتتعدد قصص النجاح النوعية لشركات انطلقت من أبوظبي نحو العالمية، ومنها شركة «Aurem»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ إذ نجحت في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لقطاع الخدمات المالية، وتعد من بين الشركات الناشئة التي استفادت من منظومة Hub71 منذ انضمامها مطلع العام الجاري.

وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية أشارت لورا توهيرت، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيفان ثيرابيوتيكس»، إلى أن شركتها المتخصصة في تقديم توصيات علاجية مخصصة لمرضى السرطان نجحت في جمع أكثر من 4.6 ملايين جنيه استرليني كرأس مال، إلى جانب 3.7 ملايين جنيه استرليني تمويل منح بحثية عالمية.

وأوضحت أن التقنية التي طورتها الشركة تعتمد على تحليل بصمات الأورام لتحديد تركيبة العلاج الأنسب لكل مريض، ما يجعل العلاج أكثر دقة وأقل سمّية وكلفة، مؤكدة أن البيئة التنظيمية المرنة في أبوظبي تتيح تطبيق هذه التقنيات سريعاً لخدمة المرضى.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أكد أبيناف ميتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Mansa»، أن شركته التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ضمن منظومة Hub71، نجحت في جمع 10 ملايين دولار من مستثمرين عالميين، كما حققت حجم معاملات تجاوز 250 مليون دولارعبر حلولها المتخصصة في توفير السيولة الرقمية.

وفي قطاع التكنولوجيا الصناعية قال مصطفى جيفري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Monit»، إن الشركة المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المدمج، انتقلت مؤخراً من باكستان إلى أبوظبي عبر منظومة Hub71، بهدف التوسع في أسواق الخليج.