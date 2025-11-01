فايزر تحاول منع "نوفو نورديسك" الدنماركية من شراء "ميتسيرا"

قررت شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية رفع دعوى قضائية بسبب بعض المنافسة غير المرغوب فيها فيما يتعلق بعرضها الذي تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار لشراء شركة الأدوية "ميتسيرا".

وقالت شركة "فايزر" ومقرها نيويورك يوم أمس الجمعة بعد إغلاق الأسواق إنها قررت أن تقاضى "ميتسيرا" وشركة ثالثة لصناعة الأدوية، هي "نوفو نورديسك" الدنماركية، بسبب عرض لشراء "ميتسيرا" أعلنت عنه "نوفو" يوم الخميس.

وأكدت شركة "نوفو" أنها تخطط لشراء شركة "ميتسيرا" في صفقة قد تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، وقالت "ميتسيرا" إن العرض أفضل من عرض شركة فايزر، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر.

يذكر أن "ميتسيرا" ليس لديها أي منتجات في السوق، لكنها تقوم بتطوير أدوية محتملة عن طريق الفم والحقن. وهي تشمل بعض الأدوية المحتملة التي يمكن أن تستهدف مجالات مربحة مثل السمنة والسكري.

وقدمت "نوفو" بالفعل عقارين هما "ويجوفي" و"اوزيمبك" في السوق في هاتين الفئتين.

وقالت "فايزر" إن عرض "نوفو" لا يمكن اعتباره أفضل من عرضها لأنه يحمل مخاطر تنظيمية كبيرة تجعل من غير المرجح إتمامه.

وأضافت "فايزر"، التي أنهت تطوير حبوب لعلاج السمنة هذا الربيع، أيضا إن عرض "نوفو" يعد "محاولة غير قانونية من جانب شركة ذات وضع مهيمن في السوق لقمع المنافسة".