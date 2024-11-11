576 مليون درهم سيولة نقدية لـ«أغذية» للاستحواذات الجديدة

تتوافر سيولة نقدية لدى مجموعة أغذية تبلغ 576 مليون درهم يمكن استخدامها لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، بحسب مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية.

وأكد المنصوري لـ«البيان» أن مجموعة أغذية تحافظ على مركز مالي قوي مع رافعة مالية منخفضة نسبياً مقارنة بنظرائهم في القطاع، حيث يصل معدل تغطية الفوائد في المجموعة إلى 7.9 أضعاف، وهو أحد أعلى المعدلات في هذا القطاع.

وقال المنصوري: «جميع قطاعاتنا حققت نمواً إيجابياً في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، حيث سجل قطاع الوجبات الخفيفة نمواً بنسبة 14.2%، وقطاع الأعمال الزراعية 18.3%، بينما حقق قطاع المياه والأغذية نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي».

كما أكد المنصوري أن مجموعة أغذية حافظت على مكانتها في سوق المياه في بالإمارات، حيث شهد قطاع المياه في الدولة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كما ارتفعت إيرادات أعمال المياه الدولية بنسبة 4% على أساس سنوي، مع أداء قوي في عمان بنسبة 9.4%، والكويت 6.6%.

وأشار إلى أن إيرادات الصادرات من مصر وصلت إلى 73.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو بنسبة 31.5% على أساس سنوي، قائلاً: «نعتقد أن إنشاء مركز تصدير في مصر يمثل آلية تحوط رئيسية ضد تقلبات العملة المصرية، نرى فرصة قوية للتوسع بأسواق جديدة، على سبيل المثال عبر دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا - والعديد منها لديه اتفاقيات تجارية داعمة».

ولفت المنصوري أن مصنع أغذية للبروتين المجمد الذي أطلقته مؤخراً في بالسعودية نعمل على زيادة حجم إنتاجه تدريجياً بعد حصوله على الموافقات المختلفة اللازمة لتوريد المنتجات إلى مطاعم الخدمة السريعة المحلية وخدمات تقديم الطعام، وباستثمار قدره 90 مليون درهم، وتتمتع المنشأة بقدرة إنتاجية سنوية متوسطة تتجاوز 7000 طن، وتضم خطي إنتاج قادرين على إنتاج أكثر من 50 وحدة تخزين، يأتي هذا إضافةً إلى أعمال المياه في السعودية التي أصبحت مربحة في العام الماضي.

وحول الخطط التوسعية، قال المنصوري إن المجموعة لديها فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ يركز على البحث عن فرص النمو في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: «عند النظر في أساس المنطق لعمليات الاندماج والاستحواذ، نركز عادة على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتزايدة، وتعتبر السعودية سوقاً مثيراً للاهتمام لمجموعة أغذية، حيث تمثل ما يقرب من نصف السكان والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نخدم هذا السوق بالفعل عبر ثلاثة من قطاعاتنا (الوجبات الخفيفة، البروتين والأغذية المجمدة، والمياه)، ويبدو من المنطقي تجارياً توسيع نطاقنا وزيادة قدرتنا على التوزيع».

وذكر المنصوري أنه مجموعة أغذية تواصل تنفيذ رحلة التحول الرقمي التي امتدت على مدار خمس سنوات، وبفضل استراتيجيتنا الرقمية، حققنا نمواً بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت إيراداتنا الرقمية 178 مليون درهم (ما يعادل 5.1% من مبيعاتنا الأساسية) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.