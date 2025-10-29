«رُوّاد» الشارقة تنظم ملتقى الفرص والشراكات بمشاركة 6 جهات و40 مشروعاً لرواد الأعمال

شهد حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أعمال النسخة الثانية من ملتقى (الفرص والشراكات) الذي نظمته مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة للدائرة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبحضور رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين والمديرين من مجموعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إلى جانب حضور نحو 300 من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويهدف الملتقى الذي يعقد للعام الثاني على التوالي وبالشراكة مع وزارة المالية ودائرة المالية المركزية بالشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» إلى جمع رواد الأعمال بالمسؤولين في أقسام المالية والمشتريات في الجهات الحكومية في الدولة، وتوفير منصة حوارية لمناقشة دور مجموعات مختارة من هذه الجهات في تفعيل برنامج المشتريات الحكومية وتسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الحكومية لتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والخارجي.

وشدد حمد المحمود على جهود مؤسسة «رُوّاد» في تعزيز البيئة الممكنة للمشاريع الوطنية من خلال توسيع دائرة التواصل المباشر مع الجهات الحكومية، وخلق المنصات النقاشية الرامية إلى تبني الأفكار ووضع الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات، وتمكين رواد الأعمال من المشاركة الناجحة في المناقصات الحكومية، مؤكداً أن العلاقة بين الجهات الحكومية والمشاريع الريادية الوطنية تجاوزت اليوم مفهوم التعاقد التقليدي وانتقلت إلى مستوى الشراكة التنموية القائمة على نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار وتقديم الحلول النوعية التي ترسخ دور هذه الجهات كعناصر فاعلة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية في الدولة وفي إمارة الشارقة وتكريس مبادئ الكفاءة والاستدامة في إدارة الموارد المالية العامة من خلال بناء قدرات المشاريع وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في أسواق أوسع.