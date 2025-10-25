«مدينة الشارقة للنشر» و«بنك المشرق» يعززان وصول رواد الأعمال للخدمات المصرفية

وقعت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مذكرة تفاهم مع «بنك المشرق» لتقديم الخدمات المصرفية وتسهيل الحلول المالية لرواد الأعمال والمستثمرين.

جاء حفل التوقيع خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى الشارقة للاستثمار» و«مؤتمر الاستثمار العالمي 2025»، بحضور سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وراجيف تشاليسجاونكار، مدير الخدمات المصرفية للأعمال في بنك «المشرق».

وبموجب هذه المذكرة يحصل أعضاء «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على أولوية الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التي يقدمها «بنك المشرق»، وتشمل فتح الحسابات التجارية للشركات، ومزايا تفضيلية، وخدمات مصرفية رقمية مخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويجسد هذا التعاون جهود «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» المستمرة في تبسيط رحلة التأسيس أمام رواد الأعمال، ودمج دعم الخدمات المالية في منظومة حلولها المتكاملة المخصصة للشركات.

وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة: «إن هذه المذكرة تشكل إنجازاً مهماً يجسد رسالتنا في تمكين الشركات في الشارقة وتوفير الموارد التي تحتاجها للنمو والازدهار. ومن خلال الشراكة مع «بنك المشرق»، أحد أكثر المؤسسات المالية تقدماً في المنطقة، نضمن لأعضائنا وصولاً سريعاً وآمناً إلى الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم».

وأضاف: «تضم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 16 ألف شركة من 168 دولة، وهذه الثقة من هذا العدد من الشركات يرسخ التزامنا بتعزيز منظومتنا بشراكات استراتيجية تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع النمو، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار والريادة المؤسسية».

من جهته، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال و«نيو بيز» في «بنك المشرق»: «نحن سعداء بالشراكة مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بهدف تعزيز الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، فمن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية نؤكد التزامنا الراسخ بتمكين الشركات التي تسهم في بناء اقتصادنا». ومن خلال الاستفادة من حلولنا الرقمية المتطورة وخدماتنا المصرفية المخصصة للشركات، نسعى إلى تقديم خدمات سريعة ومبسطة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع وتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

ويضمن التكامل بين المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وبنك المشرق حصول العاملين في المدينة على عملية انضمام مبسطة إلى بنك المشرق وفتح حسابات جديدة، والحصول على موافقات أسرع وحلول مالية مخصصة. ومن خلال الجمع بين توفير خدمات التراخيص وحلول مساحات مكاتب الشركات، وتسهيل الخدمات المصرفية، تهدف مدينة الشارقة للنشر إلى تعزيز مكانة الشارقة بوصفها واحدة من أكثر المنظومات الريادية الصديقة للمبتكرين ورواد الأعمال على صعيد المنطقة.