«الصفقة 2025» تعود بنسختها الثانية لتمكين المشاريع الجامعية والناشئة في الشارقة

اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة الصفقة «Seal the Deal»، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وربط المؤسسين المبتكرين بالمستثمرين وقادة الأعمال، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار ومؤتمر الاستثمار العالمي 2025.

ونظمت المبادرة من قبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، مؤكدة بذلك مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً مزدهراً للابتكار وريادة الأعمال.

وأقيمت الفعالية في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن فعاليات المنتدى والمؤتمر، لتحتفي بمنظومة الابتكار النشطة في الشارقة، بوصفها منصة تلتقي فيها العقول المبدعة بالمستثمرين الطموحين، وتتحول فيها الأفكار إلى مشاريع واعدة، واستلهاماً من رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تواصل مبادرة الصفقة تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال لتحويل الابتكارات الأكاديمية إلى مشاريع استثمارية قابلة للنمو.

وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى توسعت نسخة هذا العام لتشمل مشاريع ناشئة يقودها الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مراحلها الأولى والمتمركزة في الشارقة، بما يعكس روح الابتكار والطاقة الريادية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للإمارة.

وشهدت المبادرة مشاركة 9 مشاريع ناشئة، قدم كل منها عرضاً تقديمياً مدته خمس دقائق، تلاه نقاش قصير مع لجنة التحكيم، حيث نجحت الشركات المشاركة في جذب تعهدات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين درهم.

وضم الحدث نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من بينهم: عبدالله أبوشيخ، مؤسس «أبو شيخ»، ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي.

العروض التنافسية

ومن خلال جلسات العروض التنافسية عرضت الشركات الناشئة مشاريعها أمام المستثمرين مباشرة، وتلقت تعليقات فورية، وتمكنت من الحصول على اهتمام استثماري فعلي، في انعكاس واضح لثقافة التعاون المتنامية بين المبتكرين والمستثمرين في المنطقة.

واختتم الحدث بحفل تكريم المستثمرين والمشاركين من الشركات الناشئة تقديراً لالتزامهم المستمر بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.

منصة فريدة

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي: «لقد تطورت مبادرة الصفقة لتصبح منصة فريدة تجمع بين القطاع الأكاديمي والمستثمرين والقطاع الخاص، لتحويل البحث العلمي والابتكار إلى مشاريع تجارية مستدامة. إن نموذج الشارقة في التعاون يمثل تجربة ملهمة تحدث تأثيراً حقيقياً في مختلف القطاعات والمجتمعات».

مسار متكامل

ومن جهتها قالت سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز شراع: «تعكس هذه المبادرة الرؤية المتجددة للشارقة في مجال ريادة الأعمال، حيث تتحول الأفكار التي تولد في قاعات الدراسة ومختبرات البحث إلى مشاريع قابلة للنمو وجاذبة للاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع المجمع وشركائنا في المنظومة، نعمل على بناء مسار متكامل يربط الطموح بالفرص، لضمان حصول كل رائد أعمال في الشارقة على الإرشاد والدعم والتمويل اللازمين للنجاح».

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة، أن مبادرة الصفقة تجسد رؤية الإمارة في تحويل الابتكار إلى استثمار منتج، يربط المعرفة برأس المال ويترجم الشراكة الحقيقية بين الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة متكاملة.