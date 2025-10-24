كوكاكولا تسحب 3 مشروبات غازية شهيرة بسبب مخاوف التلوث

أعلنت شركة كوكاكولا عن سحب بعض منتجاتها الشهيرة في الولايات المتحدة بعد ورود تقارير عن احتمال وجود مواد غريبة فيها، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ويشمل الاستدعاء نحو 1,115 وحدة من عبوات كوكاكولا زيرو شوجر (12 أونصة 350 ملم) في عبوات تحتوي على 12 و35 عبوة، و2,322 وحدة من عبوات كوكاكولا التقليدية (12 أونصة) في عبوات 24 و35، بالإضافة إلى 791 وحدة من عبوات سبرايت (12 أونصة) في عبوات 12 و35.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا السحب ضمن الفئة الثانية (Class II)، وهو تصنيف يشير إلى أن استخدام المنتج قد يؤدي إلى آثار صحية مؤقتة أو قابلة للانعكاس طبيا، أو أن احتمال حدوث آثار صحية خطيرة نادر، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وأوضحت الشركة، عبر متحدثة باسمها، أن المنتجات المستدعاة تم توزيعها في مناطق ماكالين/وادي ريو غراندي وسان أنطونيو في تكساس. وبدأت شركة كوكاكولا ساوثويست بيفيريجز LLC، وهي فرع محلي للشركة الأم، الاستدعاء في الثالث من أكتوبر، قبل أن تصدر إدارة الغذاء والدواء التصنيف الرسمي بعد عدة أسابيع.

يأتي هذا السحب في وقت حساس بالنسبة لشركة كوكاكولا، التي أطلقت مؤخرا عدة منتجات جديدة تعتمد على سكر القصب الطبيعي في الأسواق الأمريكية.

وقال خبراء في سلامة الأغذية إن الشركات الكبرى غالبا ما تتعامل بسرعة مع أي احتمال لتلوث المنتجات لتفادي المخاطر الصحية وحماية سمعتها.

ودعت الشركة المستهلكين الذين يمتلكون أيا من المنتجات المتأثرة بعدم استهلاكها والتواصل مع نقاط البيع لاسترداد قيمتها أو استبدالها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات السلامة الروتينية التي تعتمدها كوكاكولا، وتأكيدا على التزامها بمعايير الجودة الصارمة.

تستمر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في متابعة الموضوع، مع التأكيد على أن خطر التعرض لمواد ضارة نادر، وأن الاستدعاء يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المستهلكين.