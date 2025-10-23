2.18 مليار درهم أرباح «دو» في 9 أشهر بزيادة 14.6%



أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من عام 2025، والتي عكست استمرارية الزخم القوي للأداء التشغيلي والمالي للشركة.

وقفز صافي ربح الشركة خلال 9 أشهر بنسبة 14.6% إلى مستوى 2.18 مليار درهم مقارنة مع 1.90 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% إلى 11.62 مليار درهم، مقارنة مع 10.76 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي للعمليات التجارية عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة. وقد أدى التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية الأعمال إلى تسجيل هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ نسبة 47.8% خلال الربع الثالث، كما شهد هذا الربع إتمام الطرح العام الثانوي الناجح لـ 55.7% من رأس مال الشركة، ما يعزز حضور الشركة ومكانتها في أسواق المال.

وأدى استكمال الطرح العام الثانوي الناجح لـ75% من الأسهم التي كانت تمتلكها «مبادلة» في رأس مال الشركة إلى رفع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 27.7%، ما يعزز مستويات السيولة، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويمهد الطريق أمام إدراج الشركة ضمن المؤشرات المالية العالمية.

ويعزز الأداء القوي الذي سجلته الشركة على مدار ثلاثة أرباع متتالية التوقعات لأداء عملياتها خلال العام 2025، حيث يُتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6% و8% وتسجيل هامش أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 45% و47%.

وشهدت إيرادات الشركة نمو مستمر عبر جميع قطاعات أعمالها الرئيسية بنسبة بلغت 7.9%.

نمو قوي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: «يعكس الأداء المتميز الذي حققناه خلال الربع الثالث مسار النمو القوي الذي شهدناه في النصف الأول من العام الجاري، حيث واصلنا تسجيل نمو قوي في مختلف قطاعات أعمالنا مدعوماً بعمليات تشغيلية قوية ومبادرات تجارية ناجحة. وقد أدى ذلك إلى تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشتركين على أساس سنوي، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 7.9%. كما حافظت معدلات الربحية على مستواها القوي، حيث بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 47.8%، ما يمثل نمواً معدّلاً بواقع 3.7 نقاط مئوية على أساس سنوي بعد استثناء البنود غير المتكررة، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 25.8%، على أساس معدّل بعد استثناء البنود غير المتكررة. وتعكس هذه الإنجازات فعالية التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا وتركيزنا على النمو المستدام القائم على خلق القيمة، ما يدعم توقعاتنا لأداء عملياتنا خلال العام 2025، والتي تؤكدها النتائج القوية التي حققناها».

وأضاف الحساوي: «وقد عزز استكمال الطرح العام الثانوي الناجح مكانة (دو) في السوق عبر زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة، ما يفتح المجال أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات مالية عالمية. ويعكس الإقبال القوي على الطرح ثقة المستثمرين في مسار نموّنا، وتميز عملياتنا التشغيلية، وتركيزنا المستمر على خلق قيمة مستدامة للمساهمين. ونواصل المضي قدماً في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز نمو محفظة أعمالنا الأساسية في قطاع الاتصالات، بالتوازي مع توسعنا بوتيرة متسارعة في مجالات واعدة أخرى. وتُجسّد نجاحاتنا الأخيرة – مثل نجاح «Envision»، وإطلاق «مجمع AI Park» ومنظومة خدمات الحوسبة السحابية الفائقة – التزامنا بريادة قطاع خدمات الذكاء الاصطناعي السيادي، وتركيزنا على التنويع المستدام لمحفظة أعمالنا.

قاعدة المشتركين

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.2 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 854 ألف مشترك خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وشهدت شريحة الدفع الآجل نمواً ملحوظاً بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب المستمر والقوي من جانب قطاع الأعمال، إلى جانب الإطلاق الناجح لهاتف iPhone 17 وتحسن معدلات الاحتفاظ بالعملاء. كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 10.7% لتصل إلى 7.2 مليون مشترك وذلك بفضل النجاحات المستمرة لخدمات العلامة التجارية»Alo«، إلى جانب نجاح الحملات الموسمية التي أطلقتها الشركة والتوسع في قنوات البيع بالتجزئة.

شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 718 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية 64 ألف مشترك. ويعود ذلك إلى النجاح المستمر الذي تحققه خدمة»الإنترنت اللاسلكي المنزلي«، بالإضافة إلى الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، ما يعكس استمرار الطلب على خدمات الاتصال الموثوقة وعالية السرعة التي تقدمها الشركة، ومكانتها القوية في السوق.

أبرز نتائج الربع الثالث

ارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لشريحة خدمات الهاتف المتحرك، وخدمات الهاتف الثابت، ووحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة التركيز على مجالات الأعمال عالية القيمة، ما يعكس نهجها المنضبط ونجاحها في تحقيق نمو مستدام يرتكز على الخدمات عالية الجودة.

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بشكل لافت بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء، إلى جانب المزيج المحسن في شريحتي الدفع المسبق والآجل.

سجّلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء في خدمات «الإنترنت اللاسلكي المنزلي» والألياف الضوئية.

سجلت «الإيرادات الأخرى» نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1 مليار درهم، مدفوعةً بارتفاع إيرادات خدمات التجوال داخل الدولة، وتحسن إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الربط البيني، ومبيعات أجهزة الهاتف والإكسسوارات، وهو ما عوّض التباطؤ المدروس في وتيرة نمو خدمات نقل وتمرير حركة الاتصالات الدولية ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.8%، مع توسّع في هامش الأرباح المعدّل بواقع 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى 47.8%.

وشهد صافي الربح نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي ليصل إلى 732 مليون درهم، وعلى أساس مُعدّل (باستثناء البند غير المتكرر المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى التسوية الإيجابية لرسوم حق الامتياز التي تم تسجيلها أيضاً في الربع الثالث من عام 2024)، شهد صافي الربح نمواً لافتاً بنسبة بلغت 25.8%، ليصل هامش صافي الربح إلى 18.9%، مما يمثل تحسّناً بواقع 2.7 نقطة مئوية على أساس مُعدّل.