«دافز» تنظم قمة «محور مستقبل التجارة» مارس المقبل

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع فوربس الشرق الأوسط لتنظيم قمة «محور مستقبل التجارة» خلال شهر مارس 2026.

وستشكل القمة منصة عالمية تجمع تحت مظلتها قادة الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، لمناقشة التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

ووقعت الاتفاقية كل من آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين.

وتعد هذه الاتفاقية محطة بارزة في مسار الشراكات الاقتصادية والإعلامية في المنطقة، إذ تتجاوز أطر التعاون التقليدية نحو بناء منصة عالمية متكاملة تجمع بين الإعلام والاقتصاد والاستثمار والابتكار، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة.

وتهدف قمة «محور مستقبل التجارة» إلى إعادة صياغة مشهد التجارة العالمية والاقتصاد المستدام انطلاقاً من إمارة دبي، عبر توفير منصة لتبادل الرؤى، وإيجاد حلول للتحديات، وإبراز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات في تعزيز التجارة والاستدامة.

وستجمع القمة قادة الحكومات وصناع القرار من الشركات العالمية والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لإطلاق مبادرات تعيد تعريف مفهوم الاستدامة في منظومة التجارة العالمية، ولتأسيس شراكات استراتيجية تعزز من تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، قالت آمنة لوتاه: «لأكثر من 25 عاماً، لعبت المنطقة الحرة بمطار دبي دوراً استراتيجياً في قلب منظومة التجارة العالمية، من خلال ربط الأسواق بين شرق العالم وغربه، موفرة ما هو أبعد من البنية التحتية عالمية المستوى والمزايا والحوافز الاستثمارية والاقتصادية، لتصل إلى منظومة متكاملة تسهم في تطوير التجارة العالمية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضافت: «إن هذه المكانة التي تتمتع بها المنطقة الحرة تمنحها موقعاً استراتيجياً ضمن مشهد التجارة العالمية، وتؤهلها لقيادة دفة التحول في منظومة التجارة وتعزيز نموها، وهو ما نسعى إليه من خلال تنظيم قمة «محور مستقبل التجارة» من قلب إمارة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية العالمية».

من جانبها، أكدت خلود العميان: «تعتبر هذه الاتفاقية مع «دافز» انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز كونها اتفاقية إعلامية لتصبح منصة عالمية تسهم في صياغة سياسات المستقبل، وجذب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات بشكل عام ويرسخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً عالمياً».

وأضافت: «لن تكون قمة «محور مستقبل التجارة» مجرد منتدى للحوار، بل ستتحول إلى منصة لإطلاق مبادرات استراتيجية وبناء شراكات دولية تعزز من أجندة الإمارات التنموية وتواكب رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد متنوع ومبتكر ومستدام».

ويعكس التعاون بين دافز وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة في بناء منصات معرفية ومجتمعية تعزز من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتدعم مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الذكية والاقتصاد المستدام.