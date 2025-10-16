«ملتيبلاي» تخطط للاستحواذ على «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» في صفقة تبادل أسهم

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، عن موافقة مجلس إدارتها على عرض للاستحواذ على شركتي «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» عبر صفقة تبادل أسهم.

وبموجب الشروط المقترحة للصفقة، ستقدم مجموعة «ملتيبلاي» أسهماً مقابل الاستحواذ على «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، ثم تصدر مجموعة أسهم جديدة لاستكمال الصفقة، والتي لا تزال قيد المراجعة وتخضع للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي»: «تشكل هذه الصفقة خطوة طبيعية في مسارنا الاستراتيجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في محفظتنا وتنمية المنصات الاستثمارية التي بنيناها خلال السنوات الماضية. ويعكس العرض المقدم من مجموعة ملتيبلاي للاستحواذ على 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة نهجنا الاستراتيجي لتعزيز القيمة، كما يؤكد التزامنا الراسخ ببناء كيانات استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

من جانبها، أكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»، أن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يتجاوز نطاق توحيد الميزانيات، إذ يجمع بين الرؤى والأهداف ورؤوس الأموال، إلى جانب الاتجاهات العالمية الكبرى والفرق الاستثنائية. ومن خلال هذه الصفقة، نؤسس مجموعة استثمارية متوازنة ومتنوعة بقيمة 120 مليار درهم إماراتي، تمتد أنشطتها عبر قطاعات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال. ومن خلال شركاتنا المنتشرة في 85 دولة، نهدف إلى خدمة مليار إنسان حول العالم، مع التركيز على زيادة صافي الأرباح، وتحقيق النمو العضوي وغير العضوي، وتعزيز القيمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وسيتم تنفيذ الصفقة الاستراتيجية من خلال تبادل الأسهم، حيث ستقوم مجموعة ملتيبلاي بإصدار نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على شركتي 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة. ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع رأس مال المجموعة من 2.8 مليار درهم إماراتي إلى 8.64 مليارات درهم إماراتي. وعقب إتمام الصفقة، سيبلغ إجمالي عدد أسهم الكيان المدمج نحو 34.56 مليار سهم، في خطوة تعكس توسعاً كبيراً في قاعدة رأس مال مجموعة ملتيبلاي وتعزز مكانتها في السوق.

تخضع الصفقة للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، على أن تعلن تفاصيل إضافية فور استكمال عملية المراجعة.