«إمباور» تصادق على توزيع 437.5 مليون درهم أرباحاً نقدية للنصف الأول

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، بنصاب 88.3% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمين، عن النصف الأول من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم بواقع 4.375 فلوس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع.

وترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الذي عُقد اليوم في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو بدبي، بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة «إمباور».

وخلال الاجتماع، وافق مساهمو الشركة على مختلف بنود جدول الأعمال، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لدورة «2025-2028»، والذي يضم معالي سعيد محمد الطاير وأميت كوشال، وعصام كاظم، وفاطمة بالرهيف وحسين لوتاه، وماجد الجوكر، وناصر لوتاه.

وبلغت إيرادات «إمباور» للنصف الأول 1.453 مليون درهم فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 403 ملايين درهم، وسيجري توزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في الشركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»: «يأتي تصديق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم، وبنسبة C.75 من رأس المال المدفوع، ليجسد نجاح «إمباور» المتواصل في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعوم ة بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق».

وأضاف معاليه: «تمضي «إمباور» بخطى واثقة نحو تعزيز ريادتها العالمية كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من خلال خطط توسعية استباقية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على خدماتها، وترتقي بجودة ما تقدمه لمتعالميها. كما تواصل الشركة تطوير بنيتها التحتية عبر إنشاء محطات من الجيل التالي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة والحفاظ على بيئة مستدامة، بما يرسخ دورها في حماية الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، بما يتماشى مع أجندة دبي للاستدامة وأهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

كفاءة تشغيلية

من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يؤكد النمو القوي والمستمر لإمباور على متانة نموذج أعمالنا وكفاءتنا التشغيلية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات، وسنمضي قدماً في تنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز استثماراتنا في التقنيات الحديثة التي تضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الكفاءة وبأقل كلفة، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق العوائد المجزية للمساهمين، ودعم الأجندة الوطنية للاستدامة والابتكار».

وأضاف: «نجحت المؤسسة خلال العام الماضي في مواكبة النمو الاقتصادي المتزايد الذي تشهده إمارة دبي لتحقيق تقدم في خططها الاستراتيجية، بالتواؤم مع النمو المتصاعد في أسواق العقارات السكنية والتجارية، ومن أهدافها المضي قدماً من أجل حيوية قطاعي السياحة والسفر، وازدهار قطاع الترفيه. وقد انعكس ذلك على توسع محفظة مشاريعنا المتنوعة إلى مواصلة هذا النمو المستدام خلال وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من جميع القطاعات. ونتطلع قدماً الأعوام المقبلة، بما يعزز مكانة المؤسسة وريادتها في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم».