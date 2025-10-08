مصرف الإمارات للتنمية يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لجهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، عن إطلاق حزم تمويلية ومبادرات دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب الإماراتي وتُمكّنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتهدف الحزم والمبادرات إلى تسريع نمو ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتوفير برامج للإرشاد والتوجيه، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال من الالتحاق بالحاضنات والمسرّعات المتخصصة.

ومن خلال منصة EDB 360 الرقمية، سيتمكن روّاد الأعمال من فتح حسابات تجارية خلال دقائق، والتقدّم للحصول على التمويل دون اشتراطات الضمانات التقليدية، والربط المباشر مع شركاء المنظومة الداعمين لمرحلة الإطلاق أو التوسّع.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «روّاد الأعمال لا ينقصهم الشغف أو الأفكار، ما يحتاجونه فعلاً هو الانطلاقة الصحيحة: حساب بنكي جاهز، تمويل يُحرّك خططهم، وشريك يفتح لهم السوق. هذه الحزم والمبادرات جاءت لتسّرع خطوتهم، وتختصر رحلتهم، وتوسّع خياراتهم.

إن طموحنا الوطني واضح وهو أن تكون دولتنا عاصمة روّاد الأعمال في العالم. ودورنا في المصرف هو أن نحول هذا الطموح إلى واقع من خلال تمكين المشاريع والنجاح».

وفي إطار التنفيذ، يعلن المصرف قريباً عن حزم تمويلية بقيمة 500 مليون درهم سيتم توفيرها من خلال برامج ضمان الائتمان، وخطط التمويل المشترك مع البنوك التجارية الشريكة، وحلول تمويل المستحقات بالتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية.

كما ستشمل المبادرات برامج تمكين غير مالية تستهدف 500 رائد أعمال، بالإضافة إلى فتح باب الالتحاق بمسرّعات وطنية مثل مسرّع AgriX للتكنولوجيا الزراعية، ومسرّع «اصنع في الإمارات»، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.