«غرفة أبوظبي» تنظم مائدة مستديرة للشركات العائلية في نيويورك

نظمت غرفة أبوظبي مائدة مستديرة للشركات العائلية، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، من أجل تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

جمعت الجلسة نخبة من الشركات العائلية من الولايات المتحدة وأبوظبي وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 1 أكتوبر الجاري من أجل تعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والأعمال والاستثمارات.

شارك في فعاليات المائدة المستديرة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس المجلس العضو المنتدب، وسعادة مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى جانب ممثلي عشر شركات إماراتية رائدة.

وقال معالي أحمد الزعابي: إن الشركات العائلية تشكل ركيزة مهمة للاقتصاد، إذ تقوم بدور حيوي في توفير الفرص الوظيفية ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع، ويسهم تطوير شراكاتها الدولية في دفع توسعها وتعزيز الابتكار واستدامة النمو عبر مختلف الأجيال.

وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الشركاء في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع دولة الإمارات، وتشكل هذه الحوارات منصة فاعلة لتعميق التعاون وإتاحة المزيد من الفرص في مختلف القطاعات والمجالات التي تتوافق مع أولويات الدولة بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة، والخدمات المالية، والتقنيات الزراعية، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

واستعرض وفد غرفة أبوظبي أبرز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك البيئة الاستثمارية التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، والأطر التشريعية التي تتيح للشركات الدولية التوسع والعمل بكفاءة في أسواق المنطقة والعالم. وناقش الوفد مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التدفقات الاستثمارية.

وإلى جانب المائدة المستديرة، وقعت مجموعة الصايغ اتفاقية مع شركة ترايتون الأمريكية للمركبات الكهربائية، بهدف تأسيس مركز تصنيع متطور للشاحنات الكهربائية في إمارة أبوظبي والذي من المتوقع أن يشكل قاعدة إقليمية لتلبية احتياجات أسواق مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، ودعامة جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي محوراً صناعياً عالمياً في قطاع الصناعات المستقبلية.

تعد الاتفاقية - التي وقعت ضمن فعاليات زيارة الوفد - خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الشركات الوطنية والعائلية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يواكب التحولات العالمية نحو حلول النقل المستدامة ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعكس هذه الاتفاقية الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة أبوظبي منصة رائدة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حضوره العالمي، حيث لعبت دوراً رئيسياً في دعم هذه الاتفاقية من خلال بناء قنوات تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال المحلي ونظرائه الدوليين، وتوفير منصات للحوار والتعاون أسست لجسور ثقة وأرست شراكات مبتكرة.