مهرجان دبي للمفروشات 2025 ينطلق غداً مع تخفيضات 90%

تنطلق غداً الدورة السابعة من مهرجان دبي للمفروشات مع عطلة نهاية أسبوع افتتاحية مميزة تضم أكبر عروض الموسم بتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة. وتستمر التخفيضات الكبرى لمهرجان دبي للمفروشات خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان من 3 وحتى 6 أكتوبر، وتقدم أبرز العلامات التجارية تخفيضات هائلة في جميع أنحاء المدينة على الأثاث، والديكور، والإكسسوارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، وغيرها، ما يجعلها البداية المثالية للمهرجان الذي يعد أكبر احتفالية للتصميم المنزلي على مستوى المدينة حتى 16 أكتوبر، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بجوائز ضخمة، وباقات حصرية، ونقاط ولاء، ومكافآت استرداد نقدي، وعروض «أنفق واربح»، وفعاليات جديدة كلياً.

وتدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات، المتسوقين في جميع أنحاء المدينة للاستمتاع بهذه التخفيضات الحصرية لدى أكثر من 100 علامة تجارية متخصصة في مستلزمات المنازل والأجهزة الإلكترونية خلال المهرجان، من الأثاث الأنيق، إلى أحدث الأجهزة الذكية، والإكسسوارات الفاخرة، ومجموعات المفروشات الخارجية الرائعة. وتشمل أبرز العلامات التجارية المشاركة شاتلز آند مور، وكريت آند باريل، وإي سيتي، وغاليري لافاييت، وهارمان هاوس، وهوم بوكس، وهومز آر أس، وأوتاك هوم، وسابسا، والمتحدة للأثاث، وغيرها.

برنامج تملك العقار الأول

يدعم مهرجان دبي للمفروشات هذا العام برنامج تملك العقار الأول، وهي مبادرة جرى تطويرها بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، لجعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة ويسراً من الناحية المالية للمواطنين والمقيمين. ويمكن لجميع الراغبين في امتلاك منزلهم الأول الاستمتاع بعروض حصرية من مهرجان دبي للمفروشات لدى علامات تجارية رائدة مثل انتيريرز، وشاتلز آند مور، وكريت آند باريل، وسي بي 2، مع الحصول على فرصة الفوز بتجديد أجواء منازلهم عند تقديم طلب تسجيل عبر بوابة دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال المهرجان.

تجارب تكنولوجيا منزلية مميزة

يسلط مهرجان دبي للمفروشات للمرة الأولى الضوء على العلاقة بين التقنيات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول المنازل التقليدية. ويستضيف دبي فستيفال بلازا مركز المنزل الذكي الأول من نوعه من 3 وحتى 16 أكتوبر، حيث يتيح للزوار فرصة تصميم غرف أحلامهم على جدار رقمي تفاعلي، واستكشاف الكنوز المخفية في المنازل الذكية والفوز بمكافآت، والتعرف على ميزات التخصيص التنبؤية من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجربة تصميم داخلي افتراضية لإيجاد حلول للمعيشة الذكية. وتساهم ورش العمل والأنشطة العائلية في إثراء مستقبل المعيشة.

تخفيضات كبرى وفرص مذهلة للفوز

إلى جانب التخفيضات الكبرى والتجارب المميزة المدعومة بالتكنولوجيا، يقدم مهرجان دبي للمفروشات جوائز ضخمة ومكافآت قيمة من 3 وحتى 16 أكتوبر. ويقدم عرض تسوق وامسح واربح في مهرجان دبي للمفروشات لخمسة متسوقين من سعداء الحظ فرصة ربح 20000 درهم لتجديد أجواء منازلهم عند إنفاق 500 درهم أو أكثر داخل المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي تطبيق تيكت الذين يقومون بربط بطاقة فيزا أو ماستركارد الخاصة بهم بالتطبيق مضاعفة نقاطهم فوراً عند تجديد منازلهم مع رينو، بالإضافة إلى استرداد نقدي في 3500 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويقدم أكبر مهرجان للمفروشات في دبي مع إيماكس، جوائز فورية بقيمة 50000 درهم عبر بطاقات «امسح واربح» عند إنفاق 1500 درهم كحد أدنى على الأجهزة المنزلية، في ما تشمل الجوائز الكبرى للمتسوقين من سعداء الحظ مكنسة سامسونج جيت 85 الكهربائية، ومكواة بخار من راسل هوبز بقوة 1800 وات، وقواطع الخضروات الزجاجية من كراون لاين، ومقلاة الهواء من راسل هوبز. واحتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق سكاي واردز إيفري داي، يمكن لأعضاء البرنامج الدخول في سحب كبير لربح 25 مليون ميل والحصول على أميال إضافية بنسبة 25 بالمئة عند التسوق في المنافذ المشاركة.

وتعاونت دبي القابضة لإدارة المجمعات، ونخيل لإدارة المجتمعات، ومساكن دبي، مع تيكت وفيزا لتقديم استرداد نقدي فوري بنسبة 2 بالمئة عند دفع رسوم الخدمة أو الإيجار. ويتوجب على المستخدمين تنزيل تطبيق تيكت، وربطه ببطاقة فيزا الخاصة بهم، ودفع رسوم الخدمة أو الإيجار باستخدام هذه البطاقة للحصول على استرداد نقدي فوري.

عروض فندقية مميزة

يمكن للباحثين عن الراحة والاسترخاء بعد جولة تسوق رائعة، الاستمتاع بعروض «البيت بيتك» للضيافة والإقامة الفندقية في عدد من أشهر فنادق دبي. وتتوفر هذه التخفيضات الحصرية من 3 وحتى 16 أكتوبر في فنادق فيرمونت دبي، وسويس أوتيل الغرير، وفوكو دبي النخلة من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ودبليو دبي – الميناء السياحي، وفندق شيراتون جراند، ورافلز النخلة دبي، ومرسى العرب، وجروفينور هاوس، ومنتجع وسبا شاطئ لي رويال ميريديان، وغيرها.

ومع تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة خلال التخفيضات الكبرى لمهرجان دبي للمفروشات في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وعروض مستمرة طوال فترة المهرجان، وفرص حصرية للمشاركين في برنامج تملك العقار الأول، وسحوبات رائعة، وفعاليات مميزة، تعد دورة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن، ما يجعله الوقت المثالي للتسوق، والاستفادة من التخفيضات، وتجديد أجواء المنازل.

ويقام مهرجان دبي للمفروشات 2025 بدعم من الراعي الرئيسي بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، ند الشبا مول، نخلة جميرا مول، ذا اوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات)، وميركس للاستثمار (سيتي ووك، ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.