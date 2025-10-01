تحذيرات من مخاطر مشاركة الأهالي صور أطفالهم عبر الإنترنت

حذرت «كاسبرسكي» من مخاطر مشاركة الأهالي صور أطفالهم عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن التربية الرقمية تعتبر موضوعاً معقداً، إذ قد يكون الخط الفاصل غير واضح في بعض الحالات بين حماية الأطفال وتعريضهم للمخاطر، وبين المشاركة الآمنة لصورهم ومقاطعهم المرئية، بهدف توثيق الذكريات. ورغم ذلك تبقى هناك مبادئ رئيسية لا بد من الالتزام بها لحماية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

أجرت «كاسبرسكي» دراسة جديدة عنوانها «نشأة الأطفال في ظل الإنترنت»، وتضمنت الدراسة استطلاعاً أظهرت نتائجه أن 54% من الأهالي قاموا بمشاركة محتوى يتعلق بأطفالهم، سواء كان على شكل صور، مقاطع فيديو، أو منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أوضحت النتائج أن 62% من هؤلاء المستخدمين أضافوا معلومات شخصية أخرى في منشوراتهم، مثل اسم الطفل (55%)، الموقع الجغرافي (37%)، أو لحظات من حياته اليومية .

وفيما يتعلق بالخصوصية أشارت النتائج إلى أن 39% من الأهالي يشاركون هذا النوع من المحتوى دون تفعيل أي قيود على الخصوصية، ما يجعل منشوراتهم مرئية لأي شخص، بما في ذلك الغرباء، وقد تعرض هذه السلوكيات الأطفال لمخاطر حقيقية، من خلال كشف هويتهم أو أماكن تواجدهم أو تفاصيل خاصة من حياتهم، ما يسهل إساءة استخدامها. ورغم هذه التحديات أفاد معظم الأهالي الذين شملهم الاستطلاع أنهم ينشرون صوراً أو مقاطع مصورة لأطفالهم بدوافع إيجابية، مثل الرغبة في الاحتفاظ بالذكريات (65%)، أو التعبير عن الفخر بإنجازات الطفل (46%)، أو لمشاركة لحظاته مع الأقارب والأصدقاء (38%)، إلا أنهم قد يتجاهلون التحديات الأمنية، التي يفرضها الفضاء الرقمي.

تعلّق على هذه المسألة «كيم غروبيلار»، مديرة قنوات المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كاسبرسكي: «يصعب أحياناً التمييز بين المشاركة الآمنة للمحتوى الشخصي للطفل وتعريض سلامته للخطر، ومع ذلك يجدر بالأهالي ألا ينساقوا وراء الرغبة في مشاركة معلومات كثيرة عبر الإنترنت، فهذا الأمر يعرض سلامة أطفالهم وخصوصيتهم لمخاطر كثيرة، فالأطفال يتعرضون لمخاطر عديدة عند مشاركة البيانات الشخصية مع الغرباء أبرزها: سرقة الهوية، والملاحقة، والاستغلال، وقد يكون لذلك تأثير على تفاعل الطفل وحضوره في المنصات الرقمية، فقد يصاب بالإحراج أو يتعرض إلى التنمر والإساءة إلى سمعته في مراحل لاحقة من حياته. ومع تقدمهم في العمر قد يعاني الأطفال من شعور بفقدان السيطرة أو انزعاج، بسبب وجودهم الرقمي على الإنترنت».

توصي كاسبرسكي باتباع النصائح التالية لحماية بيانات أطفالكم ومشاركتها بأمان:

1. احرص على تقييد الوصول إلى حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي، واجعلها متاحة للأصدقاء فقط (لا تضف إلى قائمة الأصدقاء إلا معارفك الشخصية)، ولا تنس ضبط إعدادات الأمان العامة مثل تفعيل خيار المصادقة الثنائية في تطبيق إنستغرام، واختيار كلمة مرور قوية وآمنة.

2. امتنع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بطفلك مثل الصور والمقاطع المصورة الشخصية، والمعلومات الأخرى التي يجب ألا تشاركها مع العامة مثل جهات الاتصال الخاصة بطفلك، واسم مدرسته، وما شابهها.

3. استخدم حلاً أمنياً موثوقاً مثل Kaspersky Premium؛ إذ يتضمن وحدة Kaspersky Safe Kids، ويحمي أفراد العائلة وبياناتهم الخاصة.