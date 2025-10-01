تايوان ترفض طلب واشنطن تصنيع 50% من شرائحها في الولايات المتحدة

رفضت تايبيه الأربعاء طلب واشنطن أن يتمّ في الولايات المتّحدة تصنيع 50% من أشباه الموصلات المنتجة في تايوان، في خطوة تريد من خلالها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليل اعتمادها على الجزيرة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقالت نائبة رئيسة وزراء تايوان تشينغ لي-تشيون "أريد أن أوضح أنّ هذه الفكرة تأتي من الولايات المتّحدة. فريقنا التفاوضي لم يلتزم قط تقاسم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 50-50".

وأضافت أنّ تايوان "لن تقبل بمثل هكذا شرط".

وأتى تصريح كبيرة المفاوضين التايوانيين بشأن التعرفات الجمركية ردّا على إعلان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أنّه اقترح على تايوان تقاسم إنتاج الرقائق بنسبة 50-50.

وأضافت "تشينغ " أن جولة المفاوضات الأخيرة ركزت بشكل رئيسي على التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات الجزيرة، حيث أحرز الطرفان "بعض التقدم"، لكنها نفت وجود أي تفاهم يتعلق بنقل الإنتاج الصناعي للرقائق.

وأوضحت الحكومة التايوانية في بيان لها أن أكثر من 70% من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة هي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الرقائق، بحسب "فرانس برس".

وتُعد تايوان المنتج الأكبر عالميًا لأشباه الموصلات، حيث تسيطر على أكثر من نصف الإنتاج العالمي، بما في ذلك الغالبية العظمى من الرقائق المتقدمة، وهو ما يطلق عليه "الدرع السيليكوني" الذي يمنح الجزيرة ثقلًا استراتيجيًا في مواجهة ضغوط الصين من جهة، ويعزز من التزام واشنطن بحمايتها من جهة أخرى.