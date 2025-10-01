أليك القابضة تجمع 1.4 مليار درهم مع تغطية الاكتتاب على أسهمها بأكثر من 21 مرة

أعلنت شركة أليك القابضة، الأربعاء، عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

طرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مليار سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة «أليك».

وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7 مليارات درهم (1.91 مليار دولار).

يعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات - سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الطرح - وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً. وتُعد جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة من قبل المساهم البائع، وبالتالي لن تحصل شركة أليك على أي عائدات من عملية الطرح، حيث تعود المتحصلات بالكامل إلى المساهم البائع. وعقب اكتمال الطرح، ستستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في امتلاك حصة تبلغ 80% من أسهم الشركة.

توزيع الأرباح

وبحسب سياسة توزيع الأرباح للشركة، والمتاحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، يُتوقع أن توزّع أليك أرباحاً نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباحاً نقدية أخرى بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 والبالغة 500 مليون درهم والسعر النهائي للطرح البالغ 1.40 درهم للسهم، فإن عائد توزيعات الأرباح سيصل إلى 7.1% عند الإدراج. وبعد ذلك، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتأكد من توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

تفاصيل الاكتتاب

شهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المتميزين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، مما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة. وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وسيُخطَر المستثمرون المشاركون في اكتتاب المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى) واكتتاب الموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة) بتخصيص الأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، على أن تبدأ عملية رد المبالغ الفائضة من تاريخ 8 أكتوبر 2025.

وقال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «فخورون بنجاح الطرح العام الأولي لشركة أليك، وهو ما انعكس في حجم الطلب القوي والاهتمام الكبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين المتميزين. ويُعد هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط. كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة. ونتوجه بجزيل الشكر لمساهمينا الجدد على ثقتهم الغالية في شركة أليك، ونتطلع إلى الانطلاق معاً في المرحلة المقبلة لمواصلة التوسع وتحقيق الإنجازات وتعظيم القيمة للجميع».

الاستقرار السعري

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح والإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2025 تحت الرمز «ALEC» ورقم التعريف الدولي «AEE01710A255»، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب التي أُبرمت بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين في تاريخ 23 سبتمبر 2025، ستخضع بقية الأسهم العادية التي سيحتفظ بها المساهم البائع عقب الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً، مع مراعاة بعض عمليات نقل الملكية المسموح بها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.