بين الديون والالتزامات… بطاقة واحدة قد تغيّر المعادلة

في ظل المصاريف اليومية والالتزامات المفاجئة يجد الكثير من المواطنين أنفسهم أمام تحديات مالية غير متوقعة. فبين النفقات المتنوعة، والفواتير المتكررة، واستخدام البطاقات الائتمانية لتغطية الاحتياجات اليومية، قد يتحول السداد الشهري إلى عبء يزداد مع مرور الوقت. غالباً ما يبدأ هذا العبء من دفعات الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية، لكنه سرعان ما يتراكم حتى يصل إلى مستوى يشكل ضغطاً حقيقياً على الميزانية الشخصية، ويستهلك جزءاً كبيراً من الدخل السنوي دون أن يشعر الفرد بذلك.

في هذا السياق، يبرز الاهتمام بإيجاد حلول مالية ذكية تساعد على الخروج من عبء الديون. واحدة من هذه الحلول هي بطاقة فرصة من دار التمويل، المخصصة للمواطنين الإماراتيين، والتي تهدف إلى تقديم خيار عملي لإدارة ديون البطاقات الائتمانية المرتفعة الفائدة بطريقة ميسرة وأقل كلفة.

كيف تعمل بطاقة فرصة؟

الفكرة وراء بطاقة فرصة بسيطة لكنها فعّالة: تحويل ديون البطاقات الائتمانية مرتفعة الفائدة إلى خطة سداد منخفضة الفائدة. فعوضاً عن تراكم فوائد قد تصل إلى 3% شهرياً، أي ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، تأتي بطاقة فرصة لتقدّم نسبة فائدة أقل بكثير تبلغ 1.25% شهرياً فقط. هذا الانخفاض لا يعني مجرد أرقام على الورق، بل ينعكس مباشرة على التزاماتك الشهرية، فيخفّف الضغط ويجعل عملية السداد أكثر واقعية وقابلة للالتزام.

الأمر لا يتوقف عند نسبة الفائدة، إذ تتيح البطاقة سقف تحويل للديون يصل إلى 150,000 درهم، وهو سقف يتيح مجالاً واسعاً للتعامل مع الديون المتراكمة من أكثر من بطاقة. ومع وجود خطة سداد مرنة تناسب القدرة الشهرية، يصبح من الممكن وضع جدول واضح يحدد مقدار الدفعات الشهرية، وما يتبقى من التزامات، بعيداً عن المفاجآت غير المتوقعة.

ولمن يرغب في وضوح أكبر قبل اتخاذ القرار، تتوفر حاسبة التوفير الذكية المتاحة على موقع دار التمويل، التي تمكّنك من معرفة قيمة الأقساط المحتملة وحجم التوفير الذي يمكن تحقيقه. بهذه الطريقة، يتحول الحديث عن الأرقام من أمر نظري إلى تجربة ملموسة تمنحك تصوراً واضحاً عن واقعك المالي وخياراتك المستقبلية.

خطوة بسيطة... لكنها مؤثرة

في نهاية المطاف، تبقى إدارة الديون قراراً شخصياً يرتبط بالظروف والإمكانيات الفردية. وجود خيارات مثل بطاقة فرصة يمنح المواطنين الإماراتيين بدائل تساعدهم على التفكير بطرق عملية بعيداً عن الضغوط المتكررة للسداد الشهري، وتمكَنهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بمرونة أكبر. للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع دار التمويل www.financehouse.ae أو الاتصال على 600511114.