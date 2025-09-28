النسخة الثالثة من «معرض الإمارات للعطور والعود» من 3 إلى 12 أكتوبر

يستعد مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لاستضافة النسخة الثالثة من «معرض الإمارات للعطور والعود»، الحدث الأبرز في مجال صناعة العطور في المنطقة، الذي يقام على مدار عشرة أيام، خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، بمشاركة واسعة، تضم أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية، ليتحول مركز إكسبو الشارقة إلى ملتقى دولي، يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والمبتكرين في عالم العطور الفاخرة والعود الأصيل.

ويقدم المعرض لزواره تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات، التي تمزج ببراعة بين التراث العربي والأصالة الإماراتية والابتكار العالمي، ويوفر لعشاق العطور تحت سقف واحد، أرقى أنواع العطور الإماراتية والخليجية، وأجود أصناف العود والبخور والروائح التراثية، إلى جانب أحدث الإصدارات والابتكارات التي تقدمها كبرى العلامات التجارية العالمية.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض يمثل منصة اقتصادية وتراثية متكاملة، وركيزة أساسية في رؤية أوسع، تهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للتجارة المتخصصة، لافتاً إلى أن للمعرض تأثيراً إيجابياً يلهم رواد الأعمال في الإمارات، الذين لديهم مشاريع في هذا القطاع.

ويخصص المعرض منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الإماراتية العاملة في صناعة العطور، في مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال الإماراتيين. ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساءً.