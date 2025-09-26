ستار بيبر ميلز تطلق مصنعاً بـ 54 مليون دولار في «كيزاد» خلال «برو بيبر 2025»

تعتزم شركة ستار بيبر ميلز الإعلان عن بدء تشغيل مصنعها الجديد لإنتاج ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها، باستثمار 54 مليون دولار (200 مليون درهم )، في كيزاد (منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي) خلال معرض برو بيبر 2025، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 95%.

وقال ماجد رشيد، المدير العام لشركة ستار بيبر ميلز: «نتوقع بدء الإنتاج التجريبي في هذا المرفق المتميز قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم التوسّع التدريجي لاحقاً».

ويقام المصنع الجديد على مساحة 59,000 متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 135,000 طن سنوياً من ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها. وسيتم تدشينه رسمياً خلال معرض برو بيبر 2025 (13 – 15 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء هذا العام على مبادرات الاستدامة التي تعيد تشكيل صناعة الورق العالمية.

وبصفتها الراعي البلاتيني لمعرض برو بيبر 2025، ستعرض شركة ستار بيبر ميلز مشروعها أمام أكثر من 7,000 زائر من المختصين في القطاع. ويتوقع المنظمون من شركة فيرفاير أن يستقطب الحدث قادة صناعة الورق العالميين، فاتحاً آفاقاً واسعة للتعاون عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُقدَّر قيمة صناعة الورق واللبّ بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

وسينتج المصنع ألواحاً ورقية قابلة للتحلل، تُستخدم في صناعة الكراتين المموجة والأكياس الورقية. ومن المقرر أن تتم تلبية 80% من احتياجات المصنع من نفايات الورق من السوق المحلي، على أن يُستورد الباقي من أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما حصلت الشركة على قطعة أرض إضافية بمساحة 32,000 متر مربع بجوار الموقع الرئيسي للتوسعة المستقبلية المحتملة.

وقال جين جوشوا، المدير العام لشركة فيرفاير، الجهة المنظمة لمعرض برو بيبر 2025: «يشهد قطاع الورق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحوّلاً كبيراً بفعل نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة. ويأتي إعادة التدوير في صميم هذا التحوّل، فيما تركز الشركات الرائدة على الإنتاج الأخضر للمساهمة في مواجهة مخاطر التغير المناخي».