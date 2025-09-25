«سكاي واردز طيران الإمارات» يحتفل بيوبيله الفضي بـ25 يوماً من الجوائز لأعضائه حول العالم

يحتفل برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات وفلاي دبي، الحائز جوائز عالمية، بمرور ربع قرن على تأسيسه من خلال تقديم 25 يوماً متواصلاً من الجوائز القيّمة لما يزيد على 37 مليون عضو حول العالم في الفترة من 25 سبتمبر حتى 20 أكتوبر. وتشمل هذه الجوائز أميالاً إضافية، وسحباً ضخماً على 25 مليون ميل من أميال سكاي واردز، ليخلّد البرنامج بهذه المناسبة لحظات السفر بـ«تميز دائم» سواء في الأجواء أو على الأرض.

كما كشفت طيران الإمارات عن إطلاق كسوة خاصة على إحدى طائراتها تحمل شعار «25 عاماً» بتصميم فضي مميز، احتفاءً باليوبيل الفضي للبرنامج. ومن المقرر أن تبدأ الطائرة المزينة بالشعار رحلاتها الشهر المقبل إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول برنامج سكاي واردز طيران الإمارات: «نحن سعداء بالاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، إذ يمثل برنامج سكاي واردز قصة نجاح حقيقية انطلقت من دبي، وأصبح اليوم واحداً من أبرز برامج الولاء وأكثرها شهرة وتقديراً في العالم، مع ملايين الأعضاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات والهند وأستراليا وغيرها.

وأضاف: «يشكل نجاحنا ثمرة لوضع الأعضاء في صدارة اهتماماتنا دائماً، حيث استمعنا وواكبنا وابتكرنا، وحرصنا باستمرار على تقديم عروض جديدة وشخصية تضمن مكافآت قيّمة وتجارب لا تُنسى لأعضائنا في جميع أنحاء العالم. وكانت بمنزلة رحلة استثنائية بُنيت على ثقة أعضائنا ودعمهم. شكراً لأنكم في صميم قصتنا».

وأكمل: «نحتفل بهذه المناسبة على مدى 25 يوماً من المفاجآت والعروض المتواصلة، وننشر رسالة ولائنا حول العالم مع الطائرة العملاقة إيرباص A380 المزينة بشعار 25 عاماً. ونوجّه شكرنا لشركائنا وأعضائنا وفريق العمل الذين جعلوا من سكاي واردز واحداً من أكثر برامج الولاء قيمة على مستوى العالم».

25 يوماً من المكافآت الحصرية

يمكن للأعضاء التطلع إلى 25 يوماً من الجوائز والهدايا الاستثنائية بين 25 سبتمبر و20 أكتوبر، ويتضمن ذلك:

سحوبات على 25 مليون ميل سكاي واردز، يمكن للأعضاء دخول السحب للحصول على فرصة للفوز بـ100 ألف ميل أو 250 ألف ميل، في حين سيحظى فائز واحد محظوظ بجائزة كبرى قدرها مليون ميل كونها جزءاً من سحب كبير لجوائز يصل مجموعها إلى 25 مليون ميل سكاي واردز. وسواء كنت من أعضاء سكاي واردز منذ فترة طويلة أو انضممت حديثاً إلى البرنامج، ما عليك سوى التسجيل وكسب أميال سكاي واردز في الفترة بين 25 سبتمبر و20 أكتوبر عند السفر مع طيران الإمارات أو فلاي دبي أو مع الشركاء المشاركين، لتدخل السحب وتتاح لك فرصة الفوز.

أميال مكافآت

يمكن للأعضاء زيادة رصيدهم من أميال سكاي واردز بطرق متعددة، منها:

- الحصول على 50% أميالاً إضافية عند الحجز مع طيران الإمارات وفلاي دبي.

- الحصول على 25% أميالاً إضافية عند الحجز مع شركات الطيران الشريكة، أو التسوق، أو تناول الطعام، أو الاسترخاء في دولة الإمارات مع شركاء «سكاي واردز إيفريداي»، أو التسوق عبر الإنترنت من خلال «مول أميال سكاي واردز»، أو الحجز عبر «فنادق سكاي واردز»، أو استخدام بطاقة «سكاي واردز الائتمانية»، أو الإنفاق لدى أي من الشركاء في قطاعات السفر وأسلوب الحياة.

- الحصول على ما يصل إلى 50% أميالاً إضافية عند الاستفادة المبكرة من عرض «شراء أو إهداء الأميال».

مفاجآت في مطار دبي الدولي

في أوائل شهر أكتوبر، يمكن للمسافرين عبر مطارات دبي المشاركة في مسابقات تفاعلية للفوز بأميال سكاي واردز، إلى جانب الحصول على دخول مجاني إلى صالات المطار وقسائم تسوق من السوق الحرة في دبي، كما سيستمتع العملاء بتجربة آيس كريم مجانية مقدمة من شاحنات «سكاي واردز» المخصصة لذلك. تبدأ الأنشطة في المبنى 3 من 1 إلى 5 أكتوبر، وتستمر في المبنى 2 من 8 إلى 9 أكتوبر.

«ابحث عن الوسم»

عند الوصول إلى دبي، يمكن للمسافرين البحث عن وسوم خاصة موضوعة على الحقائب عند سير الأمتعة. وسيحصلون مقابل ذلك على دخول مجاني إلى صالات المطار، وهدايا تحمل علامة طيران الإمارات، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية من خلال «سكاي واردز إيفريداي»، و«مول أميال سكاي واردز»، و«فنادق سكاي واردز». ستظهر الوسوم الخاصة للعملاء في المبنى 3 من 1 إلى 3 أكتوبر، وفي المبنى 2 من 8 إلى 9 أكتوبر.

مفاجآت حصرية للأعضاء المميزين

الولاء يجني ثماره، فالأعضاء طويلو الأمد الذين واظبوا على الاستفادة من برنامج سكاي واردز سيحصلون على مفاجآت حصرية إضافية تشمل ترقيات في الفئات، وترقيات في المقصورات، وهدايا خاصة بهذه المناسبة، وغير ذلك الكثير.

نمو يقارب 500 ضعف خلال ربع قرن منذ إطلاقه عام 2000، حقق برنامج سكاي واردز طيران الإمارات نمواً هائلاً، ومن أبرز إنجازاته:

الأعضاء

- أكثر من 37 مليون عضو من 190 دولة.

- من 76 ألف عضو في السنة الأولى إلى 37 مليوناً عام 2025 وما زال العدد في تزايد.

- أكثر من 78 ألف عضو جديد كل أسبوع.

الشركاء

- أكثر من 1400 وجهة طيران عبر طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات الطيران الشريكة.

- أكثر من 30 ألف فندق.

- 20 بطاقة خصم/ائتمان من سكاي واردز.

- 37 شريكاً لتحويل النقاط.

- أكثر من 7200 علامة تجارية في قطاعات التجزئة وأسلوب الحياة.

- 5 شركاء لتأجير السيارات يغطون أكثر من 50 ألف موقع حول العالم.

الكسب والإنفاق

- أكثر من 120 ألف معاملة كسب أميال يومياً.

- ما يقارب 400 مليار ميل استُخدمت في الترقيات وتذاكر السفر منذ السنة الأولى.

- أكثر من 800 مكافأة كلاسيك تُستبدل يومياً على رحلات طيران الإمارات.

- 48 فعالية خلال الأشهر الـ12 الماضية عبر «سكاي واردز إكزكلوسيفز» مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025 (المملكة المتحدة)، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (أمريكا)، ويمبلدون (المملكة المتحدة)، رولان غاروس (فرنسا)، وفعاليات في كوكا كولا أرينا (الإمارات).

- مكافأة ترقية واحدة على متن طيران الإمارات تُستبدل كل دقيقة.

«اكسب أكثر» و«استمتع أكثر»

وتوّج برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة «أفضل برنامج لمكافأة الولاء بشركات الطيران في العالم» ضمن جوائز السفر العالمية 2025، ويضم البرنامج أربع فئات للعضوية: الزرقاء، الفضية، الذهبية، والبلاتينية، مع امتيازات حصرية لكل فئة. ويمكن للأعضاء كسب الأميال مع شركاء من قطاعات متنوعة تشمل الطيران والفنادق وتأجير السيارات والقطاع المالي والترفيه وأنماط الحياة، كما يمكنهم إنفاق الأميال على مجموعة واسعة من المكافآت مثل تذاكر سفر على متن طيران الإمارات، والناقلات الجوية الشريكة، وترقيات لدرجة السفر، والإقامات الفندقية، وتجارب استثنائية لا تقدر بثمن.